Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ободзинский Валерий - Эти Глаза Напротив (4680068803711) виниловая пластинка
"Эти Глаза Напротив" - сборник песен известного советского эстрадного певца Валерия Ободзинского, выпущенный в 2023 году. В нем представлены композиции, написанные разными авторами. Среди них такие хиты, как "Эти глаза напротив", "Вечная Весна", "Дом за углом", "Прощание С Любимой" и другие. Издание представлено на черном виниле. Валерий Владимирович Ободзинский - советский и российский эстрадный певец (тенор).Он был очень популярен в 1960-1970-х годах. Валерий родился в Одессе в 1942 году и начал свою музыкальную карьеру в Томской филармонии. Он был первым исполнителем многих известных песен, таких как "Эти глаза напротив", "Восточная песня", "Вечная весна" и других. Ободзинский обладал уникальным тембром голоса и слухом, но не имел профессионального образования. Он стал заслуженным артистом Марийской АССР в 1973 году. Он также снимался в нескольких фильмах, например, в "Черноморочке" и "Мираж".
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