Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.09.2017
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
AUGEN AUF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
В наличии
Код товара: 152276
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ROGERS
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитRogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитRogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854620615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.09.2017
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
AUGEN AUF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Nie Euer Land
|A2
|Augen Auf
|A3
|Helden Sein
|A4
|Die Nachbarn Von Oben
|A5
|Einen Scheiss Muss Ich
|A6
|Wohin
|A7
|Vorbei
|B1
|Sie Horen Zu
|B2
|Unter Tranen
|B3
|Mit Mir
|B4
|Tagesschau
|B5
|Mensch
|B6
|Fruher
|CD-1
|Nie Euer Land
|CD-2
|Augen Auf
|CD-3
|Helden Sein
|CD-4
|Die Nachbarn Von Oben
|CD-5
|Einen Scheiss Muss Ich
|CD-6
|Wohin
|CD-7
|Vorbei
|CD-8
|Sie Horen Zu
|CD-9
|Unter Tranen
|CD-10
|Mit Mir
|CD-11
|Tagesschau
|CD-12
|Mensch
|CD-13
|Fruher
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитПикник - Вечное Движение (4680068807436) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитПикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитИгорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитAngelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в Сплит0075597919608, K.D. Lang, Watershed виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитJefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th ...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитJimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Session...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в Сплит0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитLil Skies - Unbothered (0075678644191) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитDoors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (900382997732...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пл...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854620615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.09.2017
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
AUGEN AUF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Nie Euer Land
|A2
|Augen Auf
|A3
|Helden Sein
|A4
|Die Nachbarn Von Oben
|A5
|Einen Scheiss Muss Ich
|A6
|Wohin
|A7
|Vorbei
|B1
|Sie Horen Zu
|B2
|Unter Tranen
|B3
|Mit Mir
|B4
|Tagesschau
|B5
|Mensch
|B6
|Fruher
|CD-1
|Nie Euer Land
|CD-2
|Augen Auf
|CD-3
|Helden Sein
|CD-4
|Die Nachbarn Von Oben
|CD-5
|Einen Scheiss Muss Ich
|CD-6
|Wohin
|CD-7
|Vorbei
|CD-8
|Sie Horen Zu
|CD-9
|Unter Tranen
|CD-10
|Mit Mir
|CD-11
|Tagesschau
|CD-12
|Mensch
|CD-13
|Fruher
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка