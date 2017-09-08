Top.Mail.Ru
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 1
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 2
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 3
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 4
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 5
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 6
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.09.2017
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
AUGEN AUF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 1
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 2
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 3
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 4
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 5
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 6
  • Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ROGERS
filter_none Товар входит в коллекцию ROGERS

Коллекция ROGERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854620615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.09.2017
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
AUGEN AUF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка

Track List

A1Nie Euer Land
A2Augen Auf
A3Helden Sein
A4Die Nachbarn Von Oben
A5Einen Scheiss Muss Ich
A6Wohin
A7Vorbei
B1Sie Horen Zu
B2Unter Tranen
B3Mit Mir
B4Tagesschau
B5Mensch
B6Fruher
CD-1Nie Euer Land
CD-2Augen Auf
CD-3Helden Sein
CD-4Die Nachbarn Von Oben
CD-5Einen Scheiss Muss Ich
CD-6Wohin
CD-7Vorbei
CD-8Sie Horen Zu
CD-9Unter Tranen
CD-10Mit Mir
CD-11Tagesschau
CD-12Mensch
CD-13Fruher

Отзывы о товаре Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854620615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.09.2017
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
AUGEN AUF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Nie Euer Land
A2Augen Auf
A3Helden Sein
A4Die Nachbarn Von Oben
A5Einen Scheiss Muss Ich
A6Wohin
A7Vorbei
B1Sie Horen Zu
B2Unter Tranen
B3Mit Mir
B4Tagesschau
B5Mensch
B6Fruher
CD-1Nie Euer Land
CD-2Augen Auf
CD-3Helden Sein
CD-4Die Nachbarn Von Oben
CD-5Einen Scheiss Muss Ich
CD-6Wohin
CD-7Vorbei
CD-8Sie Horen Zu
CD-9Unter Tranen
CD-10Mit Mir
CD-11Tagesschau
CD-12Mensch
CD-13Fruher
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...