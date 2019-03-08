Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
MITTELFINGER FUR IMMER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 388063
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Загружаем...
2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759240311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
MITTELFINGER FUR IMMER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Einen Letzten Abend
|A2
|Zu Sp?t
|A3
|Mittelfinger F?r Immer
|A4
|Schon Okay
|A5
|Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
|A6
|Wo Immer Du Gerade Bist
|B1
|Ganz Nach Oben
|B2
|Hartes Leben
|B3
|Wo Geh?r Ich Hin
|B4
|Wer Wirft Den Ersten Schein
|B5
|Weit Weg
|B6
|F?r Dich
|B7
|Ich Bleibe Hier
|CD-1
|Einen Letzten Abend
|CD-2
|Zu Sp?t
|CD-3
|Mittelfinger F?r Immer
|CD-4
|Schon Okay
|CD-5
|Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
|CD-6
|Wo Immer Du Gerade Bist
|CD-7
|Ganz Nach Oben
|CD-8
|Hartes Leben
|CD-9
|Wo Geh?r Ich Hin
|CD-10
|Wer Wirft Den Ersten Schein
|CD-11
|Weit Weg
|CD-12
|F?r Dich
|CD-13
|Ich Bleibe Hier
|CD-14
|Es War Nicht Alles Schlecht
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759240311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
MITTELFINGER FUR IMMER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Einen Letzten Abend
|A2
|Zu Sp?t
|A3
|Mittelfinger F?r Immer
|A4
|Schon Okay
|A5
|Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
|A6
|Wo Immer Du Gerade Bist
|B1
|Ganz Nach Oben
|B2
|Hartes Leben
|B3
|Wo Geh?r Ich Hin
|B4
|Wer Wirft Den Ersten Schein
|B5
|Weit Weg
|B6
|F?r Dich
|B7
|Ich Bleibe Hier
|CD-1
|Einen Letzten Abend
|CD-2
|Zu Sp?t
|CD-3
|Mittelfinger F?r Immer
|CD-4
|Schon Okay
|CD-5
|Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
|CD-6
|Wo Immer Du Gerade Bist
|CD-7
|Ganz Nach Oben
|CD-8
|Hartes Leben
|CD-9
|Wo Geh?r Ich Hin
|CD-10
|Wer Wirft Den Ersten Schein
|CD-11
|Weit Weg
|CD-12
|F?r Dich
|CD-13
|Ich Bleibe Hier
|CD-14
|Es War Nicht Alles Schlecht
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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