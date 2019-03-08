Top.Mail.Ru
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 1
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 2
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 3
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 4
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
MITTELFINGER FUR IMMER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 1
  • Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 2
  • Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 3
  • Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 4
  • Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ROGERS
filter_none Товар входит в коллекцию ROGERS

Коллекция ROGERS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759240311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
MITTELFINGER FUR IMMER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка

Track List

A1Einen Letzten Abend
A2Zu Sp?t
A3Mittelfinger F?r Immer
A4Schon Okay
A5Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
A6Wo Immer Du Gerade Bist
B1Ganz Nach Oben
B2Hartes Leben
B3Wo Geh?r Ich Hin
B4Wer Wirft Den Ersten Schein
B5Weit Weg
B6F?r Dich
B7Ich Bleibe Hier
CD-1Einen Letzten Abend
CD-2Zu Sp?t
CD-3Mittelfinger F?r Immer
CD-4Schon Okay
CD-5Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
CD-6Wo Immer Du Gerade Bist
CD-7Ganz Nach Oben
CD-8Hartes Leben
CD-9Wo Geh?r Ich Hin
CD-10Wer Wirft Den Ersten Schein
CD-11Weit Weg
CD-12F?r Dich
CD-13Ich Bleibe Hier
CD-14Es War Nicht Alles Schlecht

Отзывы о товаре Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759240311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.03.2019
Исполнитель
Rogers
Альбом (сингл)
MITTELFINGER FUR IMMER
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Einen Letzten Abend
A2Zu Sp?t
A3Mittelfinger F?r Immer
A4Schon Okay
A5Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
A6Wo Immer Du Gerade Bist
B1Ganz Nach Oben
B2Hartes Leben
B3Wo Geh?r Ich Hin
B4Wer Wirft Den Ersten Schein
B5Weit Weg
B6F?r Dich
B7Ich Bleibe Hier
CD-1Einen Letzten Abend
CD-2Zu Sp?t
CD-3Mittelfinger F?r Immer
CD-4Schon Okay
CD-5Geh Mir Nicht Mehr Auf Die Eier
CD-6Wo Immer Du Gerade Bist
CD-7Ganz Nach Oben
CD-8Hartes Leben
CD-9Wo Geh?r Ich Hin
CD-10Wer Wirft Den Ersten Schein
CD-11Weit Weg
CD-12F?r Dich
CD-13Ich Bleibe Hier
CD-14Es War Nicht Alles Schlecht
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rogers - Mittelfinger Fur Immer (0190759240311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...