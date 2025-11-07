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Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 1
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 2
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 3
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 4
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 5
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 6
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 7
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Вертинский Александр
Альбом (сингл)
Песни Любви
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 1
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 2
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 3
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 4
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 5
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 6
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 7
  • Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Вертинский Александр
Альбом (сингл)
Песни Любви
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я сегодня смеюсь над собой, Лиловый негр, Ваши пальцы пахнут ладаном, Злые духи, Пани Ирена, Бразильский крейсер, Минуточка, За кулисами, Оловянное сердце, То, что я должен сказать, Девочка у моря, У высокого берега, Бал Господен, Черный карлик, Баллада о короле, Сумасшедший шарманщик, Пес Дуглас, Попугай Флобер (Jamais), Матросы
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка

Этот цикл песен принадлежит к раннему периоду творчества артиста, когда в начале 20-х годов молодой Вертинский появился на маленькой московской эстраде в театре у Арцыбушевой в костюме Пьеро, с трагической маской на лице и запел свои маленькие песенки-ариетки, или, как он их сам называл, "печальные песенки Пьеро". Он пел о любви, грустил о нежности и, казалось, хотел предостеречь людей от всего грубого, уродливого, страшного во времена, когда уже трещали устои российской державы. И только теперь мы знаем, что Александр Вертинский последним в России пропел песни, в которых предсказал рассеяние русской интеллигенции по всему миру на долгие годы. Его голос колдовал, завораживал, будил смелые мечты и звал к неведомым берегам. Его голос, обладающий особыми нюансами выразительности, оттенками лирической грусти и неожиданного горького сарказма пел о России - утраченной, но единственной. Создатель совершенно уникального жанра, никогда до него ранее не бывшего на русской сцене, он сочетал в себе талант артиста, певца, поэта и композитора. Его поэзия, воспитанная на стихах А. Блока, А. Ахматовой, П. Антокольского, М. Цветаевой, Г. Иванова несла свой смысл, создавала неповторимый мир персонажей, вмещая в себя всю жизнь с её слезами и улыбками, трагедией и комедией, прозой и поэзией. Среди больших и малых троп русской поэзии у Александра Вертинского - своя тропа. ".Моё творчество родилось из любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только каждое слово, но и каждую букву. Представьте себе, например, что я хотел бы написать музыку к фразе: "Жили - были старик со старухой у самого синяго моря". - говорил Вертинский. - Я написал бы её так, чтобы в ней ощущалась синева моря и нереальность сказки". Эту "нереальную сказочность" в песнях, Александр Николаевич чувствовал как никто. Высокая, сильная фигура певца во фраке, с белым пластроном, с белым цветком в петлице - строгий и изысканный, он стоял перед публикой России, Франции, Америки, Китая и других стран при неизменно аншлаговых залах. Человек-эпоха.



Теги товара: Шансон, Limited Edition

Отзывы о товаре Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
будуар мыслей

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка эта как старинная фотография, внезапно ожившая. Оформление изысканное, с лёгким налётом театрального декаданса: бледное лицо Пьеро, готическая типографика, холодная монохромность — всё в духе Вертинского. Звук — мягкий, плотный, с тем хрипловатым дыханием старых записей, которое не хочется “очищать”. Каждая песня звучит, как монолог с драматической паузой. От «Я сегодня смеюсь над собой» до «Баллады о короле» — всё выстроено в идеальную театральную дугу: страсть, ирония, боль, усталость. Это не просто винил, а предмет почти культовый. Хочется поставить его вечером, налить немного коньяка и смотреть, как игла медленно проходит по бороздкам, пока Вертинский произносит слова, от которых время перестаёт существовать. Отличное качество издания: запечатано, оформление без излишеств, звук чистый. Для тех, кто понимает, что в этих песнях — не просто любовь, а целая эпоха
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Заказ пришел быстро и отлично упакован.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр Бородин

Достоинства:


Комментарий:
Отличное коллекционное издание! Товар хорошо упакован ( коробка картон, пупырчатой плёнки) в новой упаковке селоффан. Товар советую!



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Вертинский Александр
Альбом (сингл)
Песни Любви
Жанр
Шансон
Трек-лист
Я сегодня смеюсь над собой, Лиловый негр, Ваши пальцы пахнут ладаном, Злые духи, Пани Ирена, Бразильский крейсер, Минуточка, За кулисами, Оловянное сердце, То, что я должен сказать, Девочка у моря, У высокого берега, Бал Господен, Черный карлик, Баллада о короле, Сумасшедший шарманщик, Пес Дуглас, Попугай Флобер (Jamais), Матросы
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Этот цикл песен принадлежит к раннему периоду творчества артиста, когда в начале 20-х годов молодой Вертинский появился на маленькой московской эстраде в театре у Арцыбушевой в костюме Пьеро, с трагической маской на лице и запел свои маленькие песенки-ариетки, или, как он их сам называл, "печальные песенки Пьеро". Он пел о любви, грустил о нежности и, казалось, хотел предостеречь людей от всего грубого, уродливого, страшного во времена, когда уже трещали устои российской державы. И только теперь мы знаем, что Александр Вертинский последним в России пропел песни, в которых предсказал рассеяние русской интеллигенции по всему миру на долгие годы. Его голос колдовал, завораживал, будил смелые мечты и звал к неведомым берегам. Его голос, обладающий особыми нюансами выразительности, оттенками лирической грусти и неожиданного горького сарказма пел о России - утраченной, но единственной. Создатель совершенно уникального жанра, никогда до него ранее не бывшего на русской сцене, он сочетал в себе талант артиста, певца, поэта и композитора. Его поэзия, воспитанная на стихах А. Блока, А. Ахматовой, П. Антокольского, М. Цветаевой, Г. Иванова несла свой смысл, создавала неповторимый мир персонажей, вмещая в себя всю жизнь с её слезами и улыбками, трагедией и комедией, прозой и поэзией. Среди больших и малых троп русской поэзии у Александра Вертинского - своя тропа. ".Моё творчество родилось из любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только каждое слово, но и каждую букву. Представьте себе, например, что я хотел бы написать музыку к фразе: "Жили - были старик со старухой у самого синяго моря". - говорил Вертинский. - Я написал бы её так, чтобы в ней ощущалась синева моря и нереальность сказки". Эту "нереальную сказочность" в песнях, Александр Николаевич чувствовал как никто. Высокая, сильная фигура певца во фраке, с белым пластроном, с белым цветком в петлице - строгий и изысканный, он стоял перед публикой России, Франции, Америки, Китая и других стран при неизменно аншлаговых залах. Человек-эпоха.


Теги товара: Шансон, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
будуар мыслей

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка эта как старинная фотография, внезапно ожившая. Оформление изысканное, с лёгким налётом театрального декаданса: бледное лицо Пьеро, готическая типографика, холодная монохромность — всё в духе Вертинского. Звук — мягкий, плотный, с тем хрипловатым дыханием старых записей, которое не хочется “очищать”. Каждая песня звучит, как монолог с драматической паузой. От «Я сегодня смеюсь над собой» до «Баллады о короле» — всё выстроено в идеальную театральную дугу: страсть, ирония, боль, усталость. Это не просто винил, а предмет почти культовый. Хочется поставить его вечером, налить немного коньяка и смотреть, как игла медленно проходит по бороздкам, пока Вертинский произносит слова, от которых время перестаёт существовать. Отличное качество издания: запечатано, оформление без излишеств, звук чистый. Для тех, кто понимает, что в этих песнях — не просто любовь, а целая эпоха
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Заказ пришел быстро и отлично упакован.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Александр Бородин

Достоинства:


Комментарий:
Отличное коллекционное издание! Товар хорошо упакован ( коробка картон, пупырчатой плёнки) в новой упаковке селоффан. Товар советую!


Купить Вертинский Александр - Песни Любви (4640004136525) виниловая пластинка - по цене 2390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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