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Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка

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Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 1
Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 2
Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 3
Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 4
Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 5
Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Christy Moore
Альбом (сингл)
Flying Into Mystery
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 1
  • Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 2
  • Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 3
  • Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 4
  • Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 5
  • Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398459813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Christy Moore
Альбом (сингл)
Flying Into Mystery
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Johnny Boy, Clock Winds Down, Greenland, Flying Into Mystery, Gasun, All I Remember, 15676, Van Diemens Land, Bord Na Mona Man, Myra’s Caboose, Zozimus & Zimmerman, I Pity The Poor Immigrant
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка

Альбом одного из величайших музыкантов в истории Ирландии, Кристи Мура.. Flying Into Mystery - это новый студийный альбом легендарного певца и автора песен Кристи Мура. Альбом представляет собой сборник из двенадцати песен, который Кристи воплотил в жизнь благодаря своему оригинальному сочинению и уникальной интерпретации песен других артистов. Кристи, один из самых ярких и вдохновляющих музыкантов, которых когда-либо видела Ирландия, имеет уникальную фанатскую базу и продолжает укреплять своё влияние в качестве настоящей ирландской иконы. Его глубокое желание установить связь со слушателем и передать смысл песен, которые он поет, привлекло к его музыке внимание публики всех возрастов. Кристи выпустил более 25 сольных альбомов, от Paddy on the Road (1969) до мультиплатиновой пары концертных альбомов On the Road и Magic Nights (2017 и 2019).

Отзывы о товаре Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398459813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Christy Moore
Альбом (сингл)
Flying Into Mystery
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Johnny Boy, Clock Winds Down, Greenland, Flying Into Mystery, Gasun, All I Remember, 15676, Van Diemens Land, Bord Na Mona Man, Myra’s Caboose, Zozimus & Zimmerman, I Pity The Poor Immigrant
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом одного из величайших музыкантов в истории Ирландии, Кристи Мура.. Flying Into Mystery - это новый студийный альбом легендарного певца и автора песен Кристи Мура. Альбом представляет собой сборник из двенадцати песен, который Кристи воплотил в жизнь благодаря своему оригинальному сочинению и уникальной интерпретации песен других артистов. Кристи, один из самых ярких и вдохновляющих музыкантов, которых когда-либо видела Ирландия, имеет уникальную фанатскую базу и продолжает укреплять своё влияние в качестве настоящей ирландской иконы. Его глубокое желание установить связь со слушателем и передать смысл песен, которые он поет, привлекло к его музыке внимание публики всех возрастов. Кристи выпустил более 25 сольных альбомов, от Paddy on the Road (1969) до мультиплатиновой пары концертных альбомов On the Road и Magic Nights (2017 и 2019).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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