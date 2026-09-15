Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Christy Moore - Flying Into Mystery (0194398459813) виниловая пластинка
Альбом одного из величайших музыкантов в истории Ирландии, Кристи Мура.. Flying Into Mystery - это новый студийный альбом легендарного певца и автора песен Кристи Мура. Альбом представляет собой сборник из двенадцати песен, который Кристи воплотил в жизнь благодаря своему оригинальному сочинению и уникальной интерпретации песен других артистов. Кристи, один из самых ярких и вдохновляющих музыкантов, которых когда-либо видела Ирландия, имеет уникальную фанатскую базу и продолжает укреплять своё влияние в качестве настоящей ирландской иконы. Его глубокое желание установить связь со слушателем и передать смысл песен, которые он поет, привлекло к его музыке внимание публики всех возрастов. Кристи выпустил более 25 сольных альбомов, от Paddy on the Road (1969) до мультиплатиновой пары концертных альбомов On the Road и Magic Nights (2017 и 2019).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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