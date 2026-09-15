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Bakar - Nobody's Home (0194399373811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bakar - Nobody's Home (0194399373811) виниловая пластинка

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Bakar - Nobody&#039;s Home (0194399373811) виниловая пластинка - фото 1
Bakar - Nobody&#039;s Home (0194399373811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bakar
Альбом (сингл)
Nobodys Home
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bakar - Nobody&#039;s Home (0194399373811) виниловая пластинка - фото 1
  • Bakar - Nobody&#039;s Home (0194399373811) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bakar - Nobody's Home (0194399373811) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399373811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bakar
Альбом (сингл)
Nobodys Home
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Noun, Youthenasia, The Mission, Reclaim!, Not From Here, Ginger Pubes, Alone Again, Run, Long Story Short [Riot], Free, Change Of Heart, NW3, Gotham, Build Me A Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bakar - Nobody's Home (0194399373811) виниловая пластинка

Альбом британского исполнителя Bakar.. Абубакар Бейкер Шариф-Фарр более известный как Bakar, - британский певец, автор песен и модель. Известный своим экспериментальным инди-рок стилем, он дебютировал на профессиональной сцене с микстейпом Badkid в мае 2018 года, впоследствии выпустив EP Will You Be My Yellowx в сентябре 2019 г. Джо Гоггинс из DIY и Алекс Макфайден из Clash сравнивают вокальный стиль Бакара с вокальным стилем Келе Окереке из Bloc Party, а Эшли Кейн из Crack Magazine назвала его «возрожденцем инди». Стиль Бакара был отмечен как прогрессивный отход от «устаревшего» звучания британского рока конца 2010-х. Музыкант получил поддержку от таких артистов, как Skepta, Элтон Джон и модельера Вирджила Абло.

Отзывы о товаре Bakar - Nobody's Home (0194399373811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399373811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bakar
Альбом (сингл)
Nobodys Home
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Noun, Youthenasia, The Mission, Reclaim!, Not From Here, Ginger Pubes, Alone Again, Run, Long Story Short [Riot], Free, Change Of Heart, NW3, Gotham, Build Me A Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом британского исполнителя Bakar.. Абубакар Бейкер Шариф-Фарр более известный как Bakar, - британский певец, автор песен и модель. Известный своим экспериментальным инди-рок стилем, он дебютировал на профессиональной сцене с микстейпом Badkid в мае 2018 года, впоследствии выпустив EP Will You Be My Yellowx в сентябре 2019 г. Джо Гоггинс из DIY и Алекс Макфайден из Clash сравнивают вокальный стиль Бакара с вокальным стилем Келе Окереке из Bloc Party, а Эшли Кейн из Crack Magazine назвала его «возрожденцем инди». Стиль Бакара был отмечен как прогрессивный отход от «устаревшего» звучания британского рока конца 2010-х. Музыкант получил поддержку от таких артистов, как Skepta, Элтон Джон и модельера Вирджила Абло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bakar - Nobody's Home (0194399373811) виниловая пластинка - купить по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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