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Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка

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Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - фото 1
Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - фото 2
Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Песни Италии
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - фото 1
  • Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - фото 2
  • Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Песни Италии
Жанр
Ретро
Трек-лист
Una casetta in campagna (Домик в деревне), A vucchella (Маленький букет), O marenariello (Морячок), Canta pe’ me (Пой мне), Pecche? (Почему?), Comme Facette Mammeta (Mammeta), A Marechiare (Марекьяре), Maria Mari (О, Мари), Senza Nisciuno (Одиночество), Addio a Napoli (Прощание с Неаполем), Torna a Surriento (Вернись в Сорренто), Funiculi - Funicula (На качелях)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка

Муслим Магомаев – легендарный советский, азербайджанский и российский артист, чьё имя стало синонимом эстрадного и оперного искусства. Обладая уникальным баритоном, он также проявил себя как талантливый композитор и киноактёр. Звание Народного артиста СССР (1973) лишь подтвердило его всенародную любовь. Его слава простиралась далеко за пределы Советского Союза, охватывая страны Восточной Европы и Центральной Азии. Путь к вершинам начался в Баку, где пятнадцатилетний Муслим, вопреки опасениям родителей о сохранности голоса, тайно выступил в Доме культуры бакинских моряков. Уверенный в силе своего уже сформировавшегося голоса, он сделал первый шаг к своей судьбе. Профессиональная карьера стартовала в 1961 году в Ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Уже в 1962 году он покорил сердца слушателей на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки, исполнив пронзительный «Бухенвальдский набат». Всесоюзная слава обрушилась на него после триумфального выступления 26 марта 1963 года на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в Кремлёвском дворце съездов. А уже 10 ноября того же года состоялся его первый сольный концерт в престижном Концертном зале имени П. Чайковского. Международное признание не заставило себя ждать: в 1969 году он завоевал I премию на фестивале в Сопоте, а в Каннах, на Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий (MIDEM) в 1969 и 1970 годах, был удостоен «Золотого диска» за многомиллионные тиражи своих пластинок. В 1960-е и 1970-е годы Магомаев был настоящей звездой масштаба страны. Его концерты собирали многотысячные стадионы, гастроли охватывали весь Советский Союз, а выступления на телевидении были частыми и долгожданными. Пластинки с его песнями раскупались мгновенно. Он также успешно гастролировал за рубежом, покоряя публику Франции, Болгарии, ГДР, Польши, Финляндии, Канады, Ирана и других стран. В качестве ведущего он украсил программы «Песня-80» и «Песня-81».



Теги товара: Эстрада

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Муслим Магомаев
Альбом (сингл)
Песни Италии
Жанр
Ретро
Трек-лист
Una casetta in campagna (Домик в деревне), A vucchella (Маленький букет), O marenariello (Морячок), Canta pe’ me (Пой мне), Pecche? (Почему?), Comme Facette Mammeta (Mammeta), A Marechiare (Марекьяре), Maria Mari (О, Мари), Senza Nisciuno (Одиночество), Addio a Napoli (Прощание с Неаполем), Torna a Surriento (Вернись в Сорренто), Funiculi - Funicula (На качелях)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Муслим Магомаев – легендарный советский, азербайджанский и российский артист, чьё имя стало синонимом эстрадного и оперного искусства. Обладая уникальным баритоном, он также проявил себя как талантливый композитор и киноактёр. Звание Народного артиста СССР (1973) лишь подтвердило его всенародную любовь. Его слава простиралась далеко за пределы Советского Союза, охватывая страны Восточной Европы и Центральной Азии. Путь к вершинам начался в Баку, где пятнадцатилетний Муслим, вопреки опасениям родителей о сохранности голоса, тайно выступил в Доме культуры бакинских моряков. Уверенный в силе своего уже сформировавшегося голоса, он сделал первый шаг к своей судьбе. Профессиональная карьера стартовала в 1961 году в Ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. Уже в 1962 году он покорил сердца слушателей на VIII Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Хельсинки, исполнив пронзительный «Бухенвальдский набат». Всесоюзная слава обрушилась на него после триумфального выступления 26 марта 1963 года на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в Кремлёвском дворце съездов. А уже 10 ноября того же года состоялся его первый сольный концерт в престижном Концертном зале имени П. Чайковского. Международное признание не заставило себя ждать: в 1969 году он завоевал I премию на фестивале в Сопоте, а в Каннах, на Международном фестивале грамзаписи и музыкальных изданий (MIDEM) в 1969 и 1970 годах, был удостоен «Золотого диска» за многомиллионные тиражи своих пластинок. В 1960-е и 1970-е годы Магомаев был настоящей звездой масштаба страны. Его концерты собирали многотысячные стадионы, гастроли охватывали весь Советский Союз, а выступления на телевидении были частыми и долгожданными. Пластинки с его песнями раскупались мгновенно. Он также успешно гастролировал за рубежом, покоряя публику Франции, Болгарии, ГДР, Польши, Финляндии, Канады, Ирана и других стран. В качестве ведущего он украсил программы «Песня-80» и «Песня-81».


Теги товара: Эстрада
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Муслим Магомаев - Песни Италии (4640004138093) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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