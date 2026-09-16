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Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка

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Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка - фото 1
Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Plant
Альбом (сингл)
Saving Grace
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597895322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Plant
Альбом (сингл)
Saving Grace
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Chevrolet, As I Roved Out, It's A Beautiful Day Today, Soul Of A Man, Ticket Taker, I Never Will Marry, Higher Rock, Too Far From You, Everybody's Song, Gospel Plough
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка

Saving Grace Роберта Планта — первый альбом с участием новой группы выдающихся музыкантов, который он называет «песенником потерянных и найденных». Зарождение Saving Grace началось во время локдауна в «Шире», когда привычные странствия Планта были практически запрещены. Хотя его недавние приключения были сосредоточены вокруг Нэшвилла, где он воссоединился с Элисон Краусс для альбома Raise The Roof 2021 года, возглавившего чарты и многократно номинированного на премию «Грэмми» именно в английской глубинке Роберт Плант тесно сблизился с этой разносторонней группой музыкантов, которые, благодаря собственному опыту, разделяли его любимые уголки выразительных песен. Вместе Plant и Saving Grace — вокалистка Сьюзи Дайан барабанщик Оли Джефферсон гитарист Тони Келси исполнитель на банджо и струнных Мэтт Уорли и виолончелист Барни Морс-Браун — провели последние шесть лет, превратившись в широкомасштабную мастерскую стилей и личностей, с радостью и самозабвенностью сплетающихся воедино во времени и обстоятельствах. «Мы очень много смеёмся. Думаю, мне это подходит. Мне нравится смеяться», — говорит Плант. «Знаете, я не вижу причин относиться к чему-либо слишком серьёзно. Я не пресытился. Вся эта прелесть… Это милые люди, и они выкладываются по полной, чего раньше не могли себе позволить. Они стали уникальными стилистами, и вместе, кажется, оказались в очень интересном месте». После его предыдущих признанных релизов на Nonesuch Records — lullaby 2014 года и… The Ceaseless Roar и Carry Fire 2017 года — Saving Grace выносит на свет еще одну главу непрестанного рёва Роберта Планта. Спродюсированный Робертом Плантом и Saving Grace и записанный в период с апреля 2019 года по январь 2025 года в Котсуолдсе и на валлийских границах, Saving Grace вдыхает свежую жизнь в коллекцию вековой музыки. Сокровищница песен, представленных в те времена Мемфис Минни Бобом Мосли ( Моби Грейп ), Слепым Вилли Джонсоном The Low Anthem Мартой Скэнлан Сарой Сискинд и Мими Паркер и Low Алана Спархока . После обширных гастролей по Великобритании и Европе в последние месяцы и годы Роберт Плант и Saving Grace этой осенью впервые выступят в США, а сегодня объявлено о первом туре из двенадцати концертов в Северной Америке. Среди концертов — нью-йоркский театр Brooklyn Paramount, театр Capitol в Порт-Честере, чикагский театр The Vic, театр United в Лос-Анджелесе и другие.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597895322]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robert Plant
Альбом (сингл)
Saving Grace
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Chevrolet, As I Roved Out, It's A Beautiful Day Today, Soul Of A Man, Ticket Taker, I Never Will Marry, Higher Rock, Too Far From You, Everybody's Song, Gospel Plough
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Saving Grace Роберта Планта — первый альбом с участием новой группы выдающихся музыкантов, который он называет «песенником потерянных и найденных». Зарождение Saving Grace началось во время локдауна в «Шире», когда привычные странствия Планта были практически запрещены. Хотя его недавние приключения были сосредоточены вокруг Нэшвилла, где он воссоединился с Элисон Краусс для альбома Raise The Roof 2021 года, возглавившего чарты и многократно номинированного на премию «Грэмми» именно в английской глубинке Роберт Плант тесно сблизился с этой разносторонней группой музыкантов, которые, благодаря собственному опыту, разделяли его любимые уголки выразительных песен. Вместе Plant и Saving Grace — вокалистка Сьюзи Дайан барабанщик Оли Джефферсон гитарист Тони Келси исполнитель на банджо и струнных Мэтт Уорли и виолончелист Барни Морс-Браун — провели последние шесть лет, превратившись в широкомасштабную мастерскую стилей и личностей, с радостью и самозабвенностью сплетающихся воедино во времени и обстоятельствах. «Мы очень много смеёмся. Думаю, мне это подходит. Мне нравится смеяться», — говорит Плант. «Знаете, я не вижу причин относиться к чему-либо слишком серьёзно. Я не пресытился. Вся эта прелесть… Это милые люди, и они выкладываются по полной, чего раньше не могли себе позволить. Они стали уникальными стилистами, и вместе, кажется, оказались в очень интересном месте». После его предыдущих признанных релизов на Nonesuch Records — lullaby 2014 года и… The Ceaseless Roar и Carry Fire 2017 года — Saving Grace выносит на свет еще одну главу непрестанного рёва Роберта Планта. Спродюсированный Робертом Плантом и Saving Grace и записанный в период с апреля 2019 года по январь 2025 года в Котсуолдсе и на валлийских границах, Saving Grace вдыхает свежую жизнь в коллекцию вековой музыки. Сокровищница песен, представленных в те времена Мемфис Минни Бобом Мосли ( Моби Грейп ), Слепым Вилли Джонсоном The Low Anthem Мартой Скэнлан Сарой Сискинд и Мими Паркер и Low Алана Спархока . После обширных гастролей по Великобритании и Европе в последние месяцы и годы Роберт Плант и Saving Grace этой осенью впервые выступят в США, а сегодня объявлено о первом туре из двенадцати концертов в Северной Америке. Среди концертов — нью-йоркский театр Brooklyn Paramount, театр Capitol в Порт-Честере, чикагский театр The Vic, театр United в Лос-Анджелесе и другие.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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