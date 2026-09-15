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Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка

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Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - фото 1
Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - фото 2
Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Фиксики
Альбом (сингл)
Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - фото 1
  • Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - фото 2
  • Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275025663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Фиксики
Альбом (сингл)
Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Тыдыщ!, Часики, Рюкзак, Винтик, Пылесос, Калейдоскоп, Кто такие фиксики Барабан, Самолёт, Колесо, Помогатор, Интер, Пузово, Пассатижи, Батарейки, Телефон, Молоко, Под Новый год, Ниточка, Компьютер
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка

Кто такие фиксики, большой-большой секрет — но уже несколько поколений детей и родителей знают и поют любимые песенки маленьких героев мультсериала «Фиксики». На этой пластинке собраны самые известные и популярные фиксипелки. Запустите на вечеринке настоящую виниловую пластинку с золотой коллекцией фиксипелок — и вы увидите, сколько людей подхватят знакомую мелодию. Новое, теплое и душевное, звучание с винила! Радуйте детей, удивляйте гостей, пойте, танцуйте и мастерите вместе с фиксиками!

Отзывы о товаре Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275025663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Фиксики
Альбом (сингл)
Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Тыдыщ!, Часики, Рюкзак, Винтик, Пылесос, Калейдоскоп, Кто такие фиксики Барабан, Самолёт, Колесо, Помогатор, Интер, Пузово, Пассатижи, Батарейки, Телефон, Молоко, Под Новый год, Ниточка, Компьютер
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Кто такие фиксики, большой-большой секрет — но уже несколько поколений детей и родителей знают и поют любимые песенки маленьких героев мультсериала «Фиксики». На этой пластинке собраны самые известные и популярные фиксипелки. Запустите на вечеринке настоящую виниловую пластинку с золотой коллекцией фиксипелок — и вы увидите, сколько людей подхватят знакомую мелодию. Новое, теплое и душевное, звучание с винила! Радуйте детей, удивляйте гостей, пойте, танцуйте и мастерите вместе с фиксиками!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фиксики - Фиксипелки. 20 любимых песен фиксиков (4660275025663) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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