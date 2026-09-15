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Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка

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Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 1
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 2
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 3
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 4
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 5
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 6
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 7
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Ключ к шифру
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 1
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 2
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 3
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 4
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 5
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 6
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 7
  • Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296267253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Ключ к шифру
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медный Грош, Пирамиды, Нам, Мудрецам, Храм, Окраины, Кит, Она Была Так Прекрасна, Джа Играет Джаз, Реквием, Земля Уходит Из-Под Ног, Тревога, Небесный Хор, Путь На Восток, День За Днем, Череп И Кости
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Сплин, Ключ к шифру (0190296267253) отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: упаковка, пластинка 2шт
Спецификация:

  • Издатель: Warner
  • Формат носителя: LP
  • Количество дисков: 2
Причина уценки: витринный образец (вскрыта)



Теги товара: Русский рок, Сплин

Отзывы о товаре Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296267253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Ключ к шифру
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Медный Грош, Пирамиды, Нам, Мудрецам, Храм, Окраины, Кит, Она Была Так Прекрасна, Джа Играет Джаз, Реквием, Земля Уходит Из-Под Ног, Тревога, Небесный Хор, Путь На Восток, День За Днем, Череп И Кости
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Сплин, Ключ к шифру (0190296267253) отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Комплектность: упаковка, пластинка 2шт
Спецификация:
  • Издатель: Warner
  • Формат носителя: LP
  • Количество дисков: 2
Причина уценки: витринный образец (вскрыта)


Теги товара: Русский рок, Сплин
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сплин - Ключ к шифру (0190296267253) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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