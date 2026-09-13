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Gabriels - Angels & Queens (5054197304408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gabriels - Angels & Queens (5054197304408) виниловая пластинка

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Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 1
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 2
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 3
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 4
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 5
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 6
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 7
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 8
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 9
Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabriels
Альбом (сингл)
Angels & Queens
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 1
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 2
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 3
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 4
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 5
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 6
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 7
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 8
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 9
  • Gabriels - Angels &amp; Queens (5054197304408) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712221
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197304408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabriels
Альбом (сингл)
Angels & Queens
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Offering, The Blind, Angels & Queens, Taboo, To The Moon And Back, Professional, We Will Remember, Remember Me, If You Only Knew, Love And Hate In A Different Time, Glory, Great Wind, Mama
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Gabriels - Angels & Queens (5054197304408) виниловая пластинка

Окунитесь в эмоциональное путешествие с виниловой пластинкой "Gabriels / Angels & Queens - Amazon Exclusive (1LP)". Этот уникальный альбом является настоящим произведением искусства, переплетающим электронные звуки и глубокие эмоции. Выпущенный эксклюзивно на Amazon, этот набор предлагает вам уникальную возможность приобрести эту ограниченную версию альбома "Angels & Queens" от Gabriels на виниловой пластинке. Откройте для себя интимность медленных песен, пронизанных сильными и гармоничными вокалами, а также соединение современных электронных звуков с классической музыкой. Купить виниловую пластинку "Gabriels / Angels & Queens - Amazon Exclusive (1LP)" - это шанс привнести атмосферу музыки в вашу жизнь. Окунитесь в потрясающий звук винила, который придает искренность и насыщенность звукам альбома. Не упустите возможность добавить этот уникальный альбом в свою коллекцию. Купите виниловую пластинку "Gabriels / Angels & Queens - Amazon Exclusive (1LP)" прямо сейчас и погрузитесь в поток эмоций и звуков, которые оставят вас очарованными.

Отзывы о товаре Gabriels - Angels & Queens (5054197304408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197304408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabriels
Альбом (сингл)
Angels & Queens
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Offering, The Blind, Angels & Queens, Taboo, To The Moon And Back, Professional, We Will Remember, Remember Me, If You Only Knew, Love And Hate In A Different Time, Glory, Great Wind, Mama
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Окунитесь в эмоциональное путешествие с виниловой пластинкой "Gabriels / Angels & Queens - Amazon Exclusive (1LP)". Этот уникальный альбом является настоящим произведением искусства, переплетающим электронные звуки и глубокие эмоции. Выпущенный эксклюзивно на Amazon, этот набор предлагает вам уникальную возможность приобрести эту ограниченную версию альбома "Angels & Queens" от Gabriels на виниловой пластинке. Откройте для себя интимность медленных песен, пронизанных сильными и гармоничными вокалами, а также соединение современных электронных звуков с классической музыкой. Купить виниловую пластинку "Gabriels / Angels & Queens - Amazon Exclusive (1LP)" - это шанс привнести атмосферу музыки в вашу жизнь. Окунитесь в потрясающий звук винила, который придает искренность и насыщенность звукам альбома. Не упустите возможность добавить этот уникальный альбом в свою коллекцию. Купите виниловую пластинку "Gabriels / Angels & Queens - Amazon Exclusive (1LP)" прямо сейчас и погрузитесь в поток эмоций и звуков, которые оставят вас очарованными.
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Отзывы


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