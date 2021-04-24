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Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 1
Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 2
Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 3
Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 4
Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES CHAMPS-ELYSEES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184844
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DASSIN, JOE
filter_none Товар входит в коллекцию DASSIN, JOE

Коллекция DASSIN, JOE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES CHAMPS-ELYSEES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка

Track List

A1Le Chemin De Papa2:22
A2Le Petit Pain Au Chocolat3:30
A3Les Champs-Elysees2:40
A4Siffler Sur La Colline2:30
A5Mon Village Du Bout Du Monde3:15
A6Me Que - Me Que2:34
B1Ma Bonne Etoile2:37
B2Un Peu Comme Toi2:48
B3La Bande A Bonnot2:55
B4La Violette Africaine3:53
B5Le Temps Des Oeufs Au Plat2:43
B6Sunday Times2:18

Отзывы о товаре Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка

24.04.2021
Юрий

Достоинства:
Прекрасный альбом как по входящих в него песням, так и по качеству записи (хоть и записан в далёком 1969 году, звучит отлично). Сам диск, хоть и неидеальный, изготовлен неплохо, присутствует лишь небольшая кривизна. Плотный картонный конверт с отличной полиграфией. Самая низкая цена в Котофото.

Недостатки:
Отсутствие полиэтиленового внутреннего конверта, диск упакован в бумажный внутренний конверт.

Комментарий:
Не являясь большим поклонником Джо Дассэна (нравятся немногие его песни), решил узнать как он звучит на виниле. Для покупки выбрал Котофото из-за самой низкой цены среди других интернет-магазинов, торгующих винилом. Неожиданно диск очень понравился песнями и качеством их звучания. По-моему, это лучший альбом Джо Дассена. В общем, покупка порадовала.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.07.2018
Исполнитель
Joe Dassin
Альбом (сингл)
LES CHAMPS-ELYSEES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Le Chemin De Papa2:22
A2Le Petit Pain Au Chocolat3:30
A3Les Champs-Elysees2:40
A4Siffler Sur La Colline2:30
A5Mon Village Du Bout Du Monde3:15
A6Me Que - Me Que2:34
B1Ma Bonne Etoile2:37
B2Un Peu Comme Toi2:48
B3La Bande A Bonnot2:55
B4La Violette Africaine3:53
B5Le Temps Des Oeufs Au Plat2:43
B6Sunday Times2:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.04.2021
Юрий

Достоинства:
Прекрасный альбом как по входящих в него песням, так и по качеству записи (хоть и записан в далёком 1969 году, звучит отлично). Сам диск, хоть и неидеальный, изготовлен неплохо, присутствует лишь небольшая кривизна. Плотный картонный конверт с отличной полиграфией. Самая низкая цена в Котофото.

Недостатки:
Отсутствие полиэтиленового внутреннего конверта, диск упакован в бумажный внутренний конверт.

Комментарий:
Не являясь большим поклонником Джо Дассэна (нравятся немногие его песни), решил узнать как он звучит на виниле. Для покупки выбрал Котофото из-за самой низкой цены среди других интернет-магазинов, торгующих винилом. Неожиданно диск очень понравился песнями и качеством их звучания. По-моему, это лучший альбом Джо Дассена. В общем, покупка порадовала.


Купить Joe Dassin - Les Champs-Elysees (0190758041711) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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