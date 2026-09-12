Колибри - Любовь и ее конечности (4640004136761) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Колибри
Альбом (сингл)
Любовь и ее конечности
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698770
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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4640004136761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Колибри
Альбом (сингл)
Любовь и ее конечности
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Не Герой, Две Половины Мозга, Звёзды Кремля, Любовь И Её Конечности, Ландо Командиры, Вниз, Барабек, Ночь, Боль, Поп, Пластинка, Саша, Ни Слова О Птицах, Всё О Нас (Remake), А яx (Remake), Outro, Командиры (Remake)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Колибри - Любовь и ее конечности (4640004136761) виниловая пластинка
Виниловая пластинка АЛЁNА - Подумаю - альбом (2017 года) российской певицы Алёны Романовой, автора песен, участницы групп «Zventa Sventana», «АЛЁNА», «ДДТ». Органичный сплав этнической музыки, жестких гитарных рифов и электронных пассажей создает неповторимый и узнаваемый колорит. Прекрасные вокальные данные певицы раскрывают глубинный смысл и красоту народных песен, между тем, находя компромисс с современным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4640004136761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Колибри
Альбом (сингл)
Любовь и ее конечности
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Не Герой, Две Половины Мозга, Звёзды Кремля, Любовь И Её Конечности, Ландо Командиры, Вниз, Барабек, Ночь, Боль, Поп, Пластинка, Саша, Ни Слова О Птицах, Всё О Нас (Remake), А яx (Remake), Outro, Командиры (Remake)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка АЛЁNА - Подумаю - альбом (2017 года) российской певицы Алёны Романовой, автора песен, участницы групп «Zventa Sventana», «АЛЁNА», «ДДТ». Органичный сплав этнической музыки, жестких гитарных рифов и электронных пассажей создает неповторимый и узнаваемый колорит. Прекрасные вокальные данные певицы раскрывают глубинный смысл и красоту народных песен, между тем, находя компромисс с современным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Колибри - Любовь и ее конечности (4640004136761) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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