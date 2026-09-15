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Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка

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Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка - фото 1
Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка - фото 1
  • Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка

Clancy — седьмой, студийный альбом американского дуэта Twenty One Pilots. Названный в честь главного героя, представленного в их пятом студийном альбоме Trench (2018), он станет последней главой в почти десятилетней серии концептуальных альбомов группы. С более чем 33 миллиардами прослушиваний по всему миру и более чем 3 миллионами проданных билетов на турне дуэт Тайлера Джозефа и Джоша Дана из Колумбуса, штат Огайо, зарекомендовал себя как одна из самых успешных групп 21 века и изменил звучание целого поколения. «Clancy», сопродюсерами которого выступили Джозеф и Пол Мини, — это последняя глава в амбициозной истории, состоящей из нескольких альбомов, которая началась с мультиплатинового альбома 2015 года «Blurryface».

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Clancy — седьмой, студийный альбом американского дуэта Twenty One Pilots. Названный в честь главного героя, представленного в их пятом студийном альбоме Trench (2018), он станет последней главой в почти десятилетней серии концептуальных альбомов группы. С более чем 33 миллиардами прослушиваний по всему миру и более чем 3 миллионами проданных билетов на турне дуэт Тайлера Джозефа и Джоша Дана из Колумбуса, штат Огайо, зарекомендовал себя как одна из самых успешных групп 21 века и изменил звучание целого поколения. «Clancy», сопродюсерами которого выступили Джозеф и Пол Мини, — это последняя глава в амбициозной истории, состоящей из нескольких альбомов, которая началась с мультиплатинового альбома 2015 года «Blurryface».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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