Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 676048
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка
Clancy — седьмой, студийный альбом американского дуэта Twenty One Pilots. Названный в честь главного героя, представленного в их пятом студийном альбоме Trench (2018), он станет последней главой в почти десятилетней серии концептуальных альбомов группы. С более чем 33 миллиардами прослушиваний по всему миру и более чем 3 миллионами проданных билетов на турне дуэт Тайлера Джозефа и Джоша Дана из Колумбуса, штат Огайо, зарекомендовал себя как одна из самых успешных групп 21 века и изменил звучание целого поколения. «Clancy», сопродюсерами которого выступили Джозеф и Пол Мини, — это последняя глава в амбициозной истории, состоящей из нескольких альбомов, которая началась с мультиплатинового альбома 2015 года «Blurryface».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Clancy — седьмой, студийный альбом американского дуэта Twenty One Pilots. Названный в честь главного героя, представленного в их пятом студийном альбоме Trench (2018), он станет последней главой в почти десятилетней серии концептуальных альбомов группы. С более чем 33 миллиардами прослушиваний по всему миру и более чем 3 миллионами проданных билетов на турне дуэт Тайлера Джозефа и Джоша Дана из Колумбуса, штат Огайо, зарекомендовал себя как одна из самых успешных групп 21 века и изменил звучание целого поколения. «Clancy», сопродюсерами которого выступили Джозеф и Пол Мини, — это последняя глава в амбициозной истории, состоящей из нескольких альбомов, которая началась с мультиплатинового альбома 2015 года «Blurryface».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Twenty One Pilots - Clancy (0075678610998) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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