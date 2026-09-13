Good Neighbours - Live At Village Underground (Rsd 2025) (0602475499862) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Good Neighbours
Альбом (сингл)
Live At Village Underground
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708205
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475499862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Good Neighbours
Альбом (сингл)
Live At Village Underground
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. A1 Keep It Up, 2. A2 Skipping Stones, 3. A3 I Like, 4. A4 Bloom, 5. A5 Weekend Boy, 6. B1 Small Town, 7. B2 Ripple, 8. B3 Somebody, 9. B4 Home, 10. B5 Daisies
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Good Neighbours - Live At Village Underground (Rsd 2025) (0602475499862) виниловая пластинка
Good Neighbours - Live At Village Underground (Rsd 2025) (0602475499862) виниловая пластинка
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475499862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Good Neighbours
Альбом (сингл)
Live At Village Underground
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1. A1 Keep It Up, 2. A2 Skipping Stones, 3. A3 I Like, 4. A4 Bloom, 5. A5 Weekend Boy, 6. B1 Small Town, 7. B2 Ripple, 8. B3 Somebody, 9. B4 Home, 10. B5 Daisies
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Good Neighbours - Live At Village Underground (Rsd 2025) (0602475499862) виниловая пластинка
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Good Neighbours - Live At Village Underground (Rsd 2025) (0602475499862) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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