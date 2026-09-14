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Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) виниловая пластинка

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Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) - фото 1
Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Only The Poets
Альбом (сингл)
And Id Do It Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) - фото 1
  • Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732952
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478429675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Only The Poets
Альбом (сингл)
And Id Do It Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
And I'd Do It Again, Monumental, Emotionally Hungover, Thinking Bout Your Ex, Sak?, You Hate That I'm In Love, Madeline, Freeze, SAY!, God Know Where You Were, Don't Wanna Know, Bad, I Keep On Messing It Up, Guess She's Cool
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) виниловая пластинка

Группа Only the Poets триумфально возвращается с альбомом «and i’d do it again» захватывающим произведением, которое напоминает нам, почему они являются одной из самых многообещающих новых поп-групп Великобритании. В 14 блестяще спродюсированных песнях участники группы Томми Лонгхерст Эндрю Бердж Клем Черри и Маркус Йейтс раскрывают темы разбитого сердца, ревности, сожаления и надежды. «Мы очень гордимся этим альбомом», — говорит Лонгхерст. «Это лучшее на сегодняшний день представление нас как группы — в нем много самоанализа, роста и открытий». Альбом включает в себя все лучшие синглы: « I Keep On Messing It Up» «You Hate That I'm In Love» «Emotionally Hungover» и «Sak?». Продюсерами выступили участники группы Черри и Йейтс вместе с. DanDlion сведение выполнил Ли Смит а мастеринг — легенда индустрии Крис Герингер

Отзывы о товаре Only The Poets - And Id Do It Again (Orange W/Green Splatter) (602478429675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478429675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Only The Poets
Альбом (сингл)
And Id Do It Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
And I'd Do It Again, Monumental, Emotionally Hungover, Thinking Bout Your Ex, Sak?, You Hate That I'm In Love, Madeline, Freeze, SAY!, God Know Where You Were, Don't Wanna Know, Bad, I Keep On Messing It Up, Guess She's Cool
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Only the Poets триумфально возвращается с альбомом «and i’d do it again» захватывающим произведением, которое напоминает нам, почему они являются одной из самых многообещающих новых поп-групп Великобритании. В 14 блестяще спродюсированных песнях участники группы Томми Лонгхерст Эндрю Бердж Клем Черри и Маркус Йейтс раскрывают темы разбитого сердца, ревности, сожаления и надежды. «Мы очень гордимся этим альбомом», — говорит Лонгхерст. «Это лучшее на сегодняшний день представление нас как группы — в нем много самоанализа, роста и открытий». Альбом включает в себя все лучшие синглы: « I Keep On Messing It Up» «You Hate That I'm In Love» «Emotionally Hungover» и «Sak?». Продюсерами выступили участники группы Черри и Йейтс вместе с. DanDlion сведение выполнил Ли Смит а мастеринг — легенда индустрии Крис Герингер
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