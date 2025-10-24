Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
FOREVER YOUNG
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387258
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295526283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
FOREVER YOUNG
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Original Album Remastered A Victory Of Love (Remaster), Summer In Berlin (Remaster), Big In Japan (Remaster), To Germany With Love (Remaster), Fallen Angel (Remaster), Forever Young (Remaster), In The Mood (Remaster), Sounds Like A Melody (Remaster), Lies (Remaster), The Jet Set (Remaster)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Victory Of Love
|4:14
|A2
|Summer In Berlin
|4:45
|A3
|Big In Japan
|4:43
|A4
|To Germany With Love
|4:15
|A5
|Fallen Angel
|3:55
|B1
|Forever Young
|3:45
|B2
|In The Mood
|4:29
|B3
|Sounds Like A Melody
|4:42
|B4
|Lies
|3:32
|B5
|The Jet Set
|4:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295526283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
ALPHAVILLE
Альбом (сингл)
FOREVER YOUNG
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Original Album Remastered A Victory Of Love (Remaster), Summer In Berlin (Remaster), Big In Japan (Remaster), To Germany With Love (Remaster), Fallen Angel (Remaster), Forever Young (Remaster), In The Mood (Remaster), Sounds Like A Melody (Remaster), Lies (Remaster), The Jet Set (Remaster)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Victory Of Love
|4:14
|A2
|Summer In Berlin
|4:45
|A3
|Big In Japan
|4:43
|A4
|To Germany With Love
|4:15
|A5
|Fallen Angel
|3:55
|B1
|Forever Young
|3:45
|B2
|In The Mood
|4:29
|B3
|Sounds Like A Melody
|4:42
|B4
|Lies
|3:32
|B5
|The Jet Set
|4:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
отличный винил . качество звука супер. винил не кривой. упаковка отличная.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
кайф, очень понравилось, пластинка ровная, звук спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ностальгия, качество записи очень хорошее, хоть и пощелкивает во время пауз, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, пришла в воздушной плёнке и картонной коробке. Лучший альбом этой группы.
Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alphaville - Forever Young (0190295526283) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
отличный винил . качество звука супер. винил не кривой. упаковка отличная.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
кайф, очень понравилось, пластинка ровная, звук спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Ностальгия, качество записи очень хорошее, хоть и пощелкивает во время пауз, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка, пришла в воздушной плёнке и картонной коробке. Лучший альбом этой группы.