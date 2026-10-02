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Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка

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Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 1
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 2
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 3
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 4
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 5
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 6
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Lonerism
Жанр
Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 1
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 2
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 3
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 4
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 5
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 6
  • Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403230
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Tame Impala
filter_none Товар входит в коллекцию Tame Impala

Коллекция Tame Impala


Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602537953004]
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Lonerism
Жанр
Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка

Track List

A1Be Above It
A2Endors Toi
A3Apocalypse Dreams
B1Mind Mischief
B2Music To Walk Home By
B3Why Won't They Talk To Me
C1Feels Like We Only Go Backwards
C2Keep On Lying
C3Elephant
D1She Just Won't Believe Me
D2Nothing That Has Happened So far Has Been Anything We Could Control
D3Suns Coming Up

Отзывы о товаре Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602537953004]
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Lonerism
Жанр
Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Be Above It
A2Endors Toi
A3Apocalypse Dreams
B1Mind Mischief
B2Music To Walk Home By
B3Why Won't They Talk To Me
C1Feels Like We Only Go Backwards
C2Keep On Lying
C3Elephant
D1She Just Won't Believe Me
D2Nothing That Has Happened So far Has Been Anything We Could Control
D3Suns Coming Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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