Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Michael Kiwanuka
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 402408
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5 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577952777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Michael Kiwanuka
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Ain’t The Problem, Rolling, I’ve Been Dazed, Piano Joint (This Kind of Love) Intro, Piano Joint (This Kind of Love), Another Human Being (Interlude), Living In Denial, Hero, Hard to Say Goodbye, Final Days, Interlude (Loving The People), Solid Ground, Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка
Track List
|A1
|You Ain't The Problem
|4:09
|A2
|Rolling
|2:51
|A3
|I've Been Dazed
|4:25
|B1
|Piano Joint (This Kind Of Love) Intro
|2:18
|B2
|Piano Joint (This Kind Of Love)
|3:51
|B3
|Another Human Being (Interlude)
|1:51
|B4
|Living In Denial
|3:31
|C1
|Hero
|3:19
|C2
|Hard To Say Goodbye
|7:05
|D1
|Final Days
|4:10
|D2
|Interlude (Loving The People)
|2:42
|D3
|Solid Ground
|3:53
|D4
|Light
|5:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577952777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Michael Kiwanuka
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Ain’t The Problem, Rolling, I’ve Been Dazed, Piano Joint (This Kind of Love) Intro, Piano Joint (This Kind of Love), Another Human Being (Interlude), Living In Denial, Hero, Hard to Say Goodbye, Final Days, Interlude (Loving The People), Solid Ground, Light
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|You Ain't The Problem
|4:09
|A2
|Rolling
|2:51
|A3
|I've Been Dazed
|4:25
|B1
|Piano Joint (This Kind Of Love) Intro
|2:18
|B2
|Piano Joint (This Kind Of Love)
|3:51
|B3
|Another Human Being (Interlude)
|1:51
|B4
|Living In Denial
|3:31
|C1
|Hero
|3:19
|C2
|Hard To Say Goodbye
|7:05
|D1
|Final Days
|4:10
|D2
|Interlude (Loving The People)
|2:42
|D3
|Solid Ground
|3:53
|D4
|Light
|5:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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