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Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка

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Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 1
Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 2
Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 3
Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 4
Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Michael Kiwanuka
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Kiwanuka, Michael
filter_none Товар входит в коллекцию Kiwanuka, Michael

Коллекция Kiwanuka, Michael


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577952777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Michael Kiwanuka
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Ain’t The Problem, Rolling, I’ve Been Dazed, Piano Joint (This Kind of Love) Intro, Piano Joint (This Kind of Love), Another Human Being (Interlude), Living In Denial, Hero, Hard to Say Goodbye, Final Days, Interlude (Loving The People), Solid Ground, Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка

Track List

A1You Ain't The Problem4:09
A2Rolling2:51
A3I've Been Dazed4:25
B1Piano Joint (This Kind Of Love) Intro2:18
B2Piano Joint (This Kind Of Love)3:51
B3Another Human Being (Interlude)1:51
B4Living In Denial3:31
C1Hero3:19
C2Hard To Say Goodbye7:05
D1Final Days4:10
D2Interlude (Loving The People)2:42
D3Solid Ground3:53
D4Light5:48

Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602577952777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Michael Kiwanuka
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Ain’t The Problem, Rolling, I’ve Been Dazed, Piano Joint (This Kind of Love) Intro, Piano Joint (This Kind of Love), Another Human Being (Interlude), Living In Denial, Hero, Hard to Say Goodbye, Final Days, Interlude (Loving The People), Solid Ground, Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1You Ain't The Problem4:09
A2Rolling2:51
A3I've Been Dazed4:25
B1Piano Joint (This Kind Of Love) Intro2:18
B2Piano Joint (This Kind Of Love)3:51
B3Another Human Being (Interlude)1:51
B4Living In Denial3:31
C1Hero3:19
C2Hard To Say Goodbye7:05
D1Final Days4:10
D2Interlude (Loving The People)2:42
D3Solid Ground3:53
D4Light5:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5590 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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