Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 402406
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 860 руб.
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Коллекция Kiwanuka, Michael
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527971339]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Tell Me A Tale
|4:09
|A2
|I'm Getting Ready
|2:21
|A3
|I'll Get Along
|3:26
|A4
|Rest
|3:50
|A5
|Home Again
|3:29
|B1
|Bones
|3:45
|B2
|Always Waiting
|4:30
|B3
|I Won't Lie
|4:01
|B4
|Any Day Will Do Fine
|3:37
|B5
|Worry Walks Beside Me
|4:57
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527971339]
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Home Again
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Tell Me A Tale
|4:09
|A2
|I'm Getting Ready
|2:21
|A3
|I'll Get Along
|3:26
|A4
|Rest
|3:50
|A5
|Home Again
|3:29
|B1
|Bones
|3:45
|B2
|Always Waiting
|4:30
|B3
|I Won't Lie
|4:01
|B4
|Any Day Will Do Fine
|3:37
|B5
|Worry Walks Beside Me
|4:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Michael Kiwanuka - Home Again (0602527971339) виниловая пластинка - по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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