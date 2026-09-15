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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка

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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 12
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Diving Board
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 12
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455160850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Diving Board
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Oceans Away, Oscar Wilde Gets Out, A Town Called Jubilee, The Ballad Of Blind Tom, Dream #1, My Quicksand, Cant Stay Alone Tonight, Voyeur, Home Again, Take This Dirty Water, Dream #2, The Fever Waltz, Mexican Vacation (Kids In The Candlelight), Dream #3, The Diving Board

Отзывы о товаре Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455160850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Diving Board
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Oceans Away, Oscar Wilde Gets Out, A Town Called Jubilee, The Ballad Of Blind Tom, Dream #1, My Quicksand, Cant Stay Alone Tonight, Voyeur, Home Again, Take This Dirty Water, Dream #2, The Fever Waltz, Mexican Vacation (Kids In The Candlelight), Dream #3, The Diving Board
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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