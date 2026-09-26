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0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Hits To The Head (0887828047314) - фото 1
Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Hits To The Head (0887828047314) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Hits To The Head (0887828047314) - фото 1
  • Виниловая пластинка Franz Ferdinand, Hits To The Head (0887828047314) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626417
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка
5 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка

Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. В состав группы изначально входили Алекс Капранос (вокал, гитара, клавишные), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томсон (ударные), но затем Маккарти в 2016 году временно покинул группу и он был заменён на Дино Бардота (гитара) и Джулиана Корри (клавишные, синтезатор, гитара). Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 миллионов копий студийных альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards. История группы началась с релиза дебютного EP Darts of Pleasure в 2003 году на лейбле Domino Records. Они получили признание после того, как заглавная песня с EP заняла 44 место в UK Singles Chart. В январе 2004 группа выпустила песню Take Me Out . Она тут же получила мировое признание, попала в чарты разных стран и принесла Franz Ferdinand номинацию на Грэмми в категории Лучшее рок-выступление дуэтом или группой. С тех пор эта песня стала визитной карточкой группы и получила одобрение критиков. Затем Franz Ferdinand выпустили одноимённый дебютный альбом 9 февраля 2004 года, который очень тепло был встречен музыкальными критиками. Альбом получил Mercury Prize и номинацию на Грэмми как Лучший альтернативный альбом.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. В состав группы изначально входили Алекс Капранос (вокал, гитара, клавишные), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томсон (ударные), но затем Маккарти в 2016 году временно покинул группу и он был заменён на Дино Бардота (гитара) и Джулиана Корри (клавишные, синтезатор, гитара). Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 миллионов копий студийных альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards. История группы началась с релиза дебютного EP Darts of Pleasure в 2003 году на лейбле Domino Records. Они получили признание после того, как заглавная песня с EP заняла 44 место в UK Singles Chart. В январе 2004 группа выпустила песню Take Me Out . Она тут же получила мировое признание, попала в чарты разных стран и принесла Franz Ferdinand номинацию на Грэмми в категории Лучшее рок-выступление дуэтом или группой. С тех пор эта песня стала визитной карточкой группы и получила одобрение критиков. Затем Franz Ferdinand выпустили одноимённый дебютный альбом 9 февраля 2004 года, который очень тепло был встречен музыкальными критиками. Альбом получил Mercury Prize и номинацию на Грэмми как Лучший альтернативный альбом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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