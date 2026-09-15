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Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка

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Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 1
Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 2
Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 3
Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alcazar
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 1
  • Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 2
  • Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 3
  • Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alcazar
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dont Leave Me Alone, Crying At The Discoteque, Dont You Want Me, Shine On (Radio Edit), Transmetropolis, Stars Come Out At Night, Paris In The Rain, Baby Come Back, Salome, Ritmo Del Amor, Seasons In The Sun, Tears Of A Clone, The Bells Of Alcazar, Blues In G-Minor
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка

Casino - дебютный студийный альбом группы Alcazar, выпущенный в 2000 году. Продюсером выступил Александр Бард, бывший участник группы Army of Lovers. В него вошли синглы Crying at the Discoteque и Sexual Guarantee. Лимитированное нумерованное переиздание на 180-гр розовом (маджента) виниле. Alcazar - шведская ню-диско-группа, имевшая пик популярности в начале 2000-х. Несколько раз распускалась и воссоединялась. Одна из самых успешных музыкальных шведских групп как на национальном, так и на международном уровне, выпустившая ряд хитов с момента их дебютного сингла 1999 года. Во всем мире Alcazar продала более 12 миллионов пластинок в период с 2001 по 2004 год. Всего коллектив выпустил три студийных альбома.

Отзывы о товаре Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BOM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262018716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Alcazar
Альбом (сингл)
Casino
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dont Leave Me Alone, Crying At The Discoteque, Dont You Want Me, Shine On (Radio Edit), Transmetropolis, Stars Come Out At Night, Paris In The Rain, Baby Come Back, Salome, Ritmo Del Amor, Seasons In The Sun, Tears Of A Clone, The Bells Of Alcazar, Blues In G-Minor
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Casino - дебютный студийный альбом группы Alcazar, выпущенный в 2000 году. Продюсером выступил Александр Бард, бывший участник группы Army of Lovers. В него вошли синглы Crying at the Discoteque и Sexual Guarantee. Лимитированное нумерованное переиздание на 180-гр розовом (маджента) виниле. Alcazar - шведская ню-диско-группа, имевшая пик популярности в начале 2000-х. Несколько раз распускалась и воссоединялась. Одна из самых успешных музыкальных шведских групп как на национальном, так и на международном уровне, выпустившая ряд хитов с момента их дебютного сингла 1999 года. Во всем мире Alcazar продала более 12 миллионов пластинок в период с 2001 по 2004 год. Всего коллектив выпустил три студийных альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка – стоимость товара 5360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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