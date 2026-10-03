0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка
Юбилейная расширенная и полностью переработанная версия альбома Pain of Salvation The Perfect Element, Pt. I 2000 года.. В 2020 году Pain of Salvation уже превзошли ожидания, выпустив свой новый студийный альбом PANTHER, но шведские новаторы в области прогрессив-метала и рока еще не закончили: чтобы отпраздновать 20-ю годовщину выхода своего третьего альбома The Perfect Element, Pt. I, Pain of Salvation воскресят альбом в полностью переработанной и обновленной форме под названием The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020). После широко известного ремикса на классический альбом PoS Remedy Lane в 2016 году, новая версия Perfect Element, Pt. I обещает повторить успешный трюк с этим неизменно почитаемым фанатами полноформатным альбомом. The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) будет доступен в лимитированном издании на 2CD в диджипаке (8 бонус-треков), а также в издании на двух 180-граммовых пластинках в гейтфолде, плюс альбомом ремиксов в качестве бонусного CD.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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