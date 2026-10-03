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0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка

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0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - фото 1
0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - фото 2
0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - фото 1
  • 0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - фото 2
  • 0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка

Юбилейная расширенная и полностью переработанная версия альбома Pain of Salvation The Perfect Element, Pt. I 2000 года.. В 2020 году Pain of Salvation уже превзошли ожидания, выпустив свой новый студийный альбом PANTHER, но шведские новаторы в области прогрессив-метала и рока еще не закончили: чтобы отпраздновать 20-ю годовщину выхода своего третьего альбома The Perfect Element, Pt. I, Pain of Salvation воскресят альбом в полностью переработанной и обновленной форме под названием The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020). После широко известного ремикса на классический альбом PoS Remedy Lane в 2016 году, новая версия Perfect Element, Pt. I обещает повторить успешный трюк с этим неизменно почитаемым фанатами полноформатным альбомом. The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) будет доступен в лимитированном издании на 2CD в диджипаке (8 бонус-треков), а также в издании на двух 180-граммовых пластинках в гейтфолде, плюс альбомом ремиксов в качестве бонусного CD.

Отзывы о товаре 0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Юбилейная расширенная и полностью переработанная версия альбома Pain of Salvation The Perfect Element, Pt. I 2000 года.. В 2020 году Pain of Salvation уже превзошли ожидания, выпустив свой новый студийный альбом PANTHER, но шведские новаторы в области прогрессив-метала и рока еще не закончили: чтобы отпраздновать 20-ю годовщину выхода своего третьего альбома The Perfect Element, Pt. I, Pain of Salvation воскресят альбом в полностью переработанной и обновленной форме под названием The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020). После широко известного ремикса на классический альбом PoS Remedy Lane в 2016 году, новая версия Perfect Element, Pt. I обещает повторить успешный трюк с этим неизменно почитаемым фанатами полноформатным альбомом. The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) будет доступен в лимитированном издании на 2CD в диджипаке (8 бонус-треков), а также в издании на двух 180-граммовых пластинках в гейтфолде, плюс альбомом ремиксов в качестве бонусного CD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0194398065014, Pain Of Salvation, The Perfect Element, Pt. I (Anniversary Mix 2020) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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