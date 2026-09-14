Batushka - Maria (Clear) (0803341577329) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Batushka
Альбом (сингл)
Maria
Жанр
Русский Black Metal
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734629
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Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341577329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Batushka
Альбом (сингл)
Maria
Жанр
Русский Black Metal
Трек-лист
Ирмос I, Ирмос II, Ирмос III, Ирмос IV, Ирмос V, Письмо I, Письмо II, Письмо III, Письмо IV, Письмо V, Письмо VI, Мapия
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Batushka - Maria (Clear) (0803341577329) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ирмос I, Ирмос II, Ирмос III, Ирмос IV, Ирмос V, Письмо I, Письмо II, Письмо III, Письмо IV, Письмо V, Письмо VI, Мapия
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803341577329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Batushka
Альбом (сингл)
Maria
Жанр
Русский Black Metal
Трек-лист
Ирмос I, Ирмос II, Ирмос III, Ирмос IV, Ирмос V, Письмо I, Письмо II, Письмо III, Письмо IV, Письмо V, Письмо VI, Мapия
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ирмос I, Ирмос II, Ирмос III, Ирмос IV, Ирмос V, Письмо I, Письмо II, Письмо III, Письмо IV, Письмо V, Письмо VI, Мapия
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Batushka - Maria (Clear) (0803341577329) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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