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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (0198029011319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (0198029011319) виниловая пластинка

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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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4 860 руб. 
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  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029011319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Simple Minds–Sweat In Bullet (Remix/Remastered 2021), Spandau Ballet–Paint Me Down, Heaven 17–(We Don't Need This) Fascist Groove Thang (Remastered 2006), Eurythmics, Annie Lennox, David A. Stewart–Never Gonna Cry Again, John Foxx–Europe After The Rain, Gary Numan, Dramatis–Love Needs No Disguise, Altered Images–Dead Pop Stars, Adam And The Ants–Young Parisians, Rick James–Super Freak, Sister Sledge–All American Girls, Chaka Khan–What Cha' Gonna Do For Me, Freeez–Flying High, Shakatak–Living In
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '81
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (0198029011319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Simple Minds–Sweat In Bullet (Remix/Remastered 2021), Spandau Ballet–Paint Me Down, Heaven 17–(We Don't Need This) Fascist Groove Thang (Remastered 2006), Eurythmics, Annie Lennox, David A. Stewart–Never Gonna Cry Again, John Foxx–Europe After The Rain, Gary Numan, Dramatis–Love Needs No Disguise, Altered Images–Dead Pop Stars, Adam And The Ants–Young Parisians, Rick James–Super Freak, Sister Sledge–All American Girls, Chaka Khan–What Cha' Gonna Do For Me, Freeez–Flying High, Shakatak–Living In The UK, Level 42–Love Games (7" Version), Sheila Hylton–The Bed's Too Big Without You (Single Version), Bruce Springsteen–The River, John Cougar Mellencamp–Ain't Even Done With The Night, REO Speedwagon–In Your Letter, Billy Joel–Say Goodbye To Hollywood - Live (Remastered), Elton John–Nobody Wins (Remastered 2022), Joan Armatrading–I'm Lucky, The Alan Parsons Project–Time, The Pretenders–Louie Louie, Pat Benatar–Fire And Ice (2005 Remaster), Generation X (4)–Dancing With Myself (7" Version), Echo & The Bunnymen–A Promise, The Teardrop Explodes–Colours Fly Away, Dexys Midnight Runners–Show Me, Joe Jackson–Jumpin' Jive (Album Version/Remastered 1999), The Manhattan Transfer–Boy From New York City, The Creatures–Mad Eyed Screamer, The Cure–Primary, New Order–Procession, The Psychedelic Furs–Dumb Waiters (Single Version), The Clash–This Is Radio Clash, Scritti Politti–The "Sweetest Girl" (7" Version), The Undertones–It's Going To Happen!, Squeeze (2)–Is That Love?, Deborah Harry–The Jam Was Moving, Donna Summer–Cold Love (Edit), Commodores–Lady (You Bring Me Up) (Single Version), Steve Winwood–While You See A Chance (Single Version), Journey–Who's Crying Now, Rush–Tom Sawyer, Meat Loaf–I'm Gonna Love Her For Both Of Us (European Edit)

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SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
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Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029011319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Simple Minds–Sweat In Bullet (Remix/Remastered 2021), Spandau Ballet–Paint Me Down, Heaven 17–(We Don't Need This) Fascist Groove Thang (Remastered 2006), Eurythmics, Annie Lennox, David A. Stewart–Never Gonna Cry Again, John Foxx–Europe After The Rain, Gary Numan, Dramatis–Love Needs No Disguise, Altered Images–Dead Pop Stars, Adam And The Ants–Young Parisians, Rick James–Super Freak, Sister Sledge–All American Girls, Chaka Khan–What Cha' Gonna Do For Me, Freeez–Flying High, Shakatak–Living In
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '81
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Simple Minds–Sweat In Bullet (Remix/Remastered 2021), Spandau Ballet–Paint Me Down, Heaven 17–(We Don't Need This) Fascist Groove Thang (Remastered 2006), Eurythmics, Annie Lennox, David A. Stewart–Never Gonna Cry Again, John Foxx–Europe After The Rain, Gary Numan, Dramatis–Love Needs No Disguise, Altered Images–Dead Pop Stars, Adam And The Ants–Young Parisians, Rick James–Super Freak, Sister Sledge–All American Girls, Chaka Khan–What Cha' Gonna Do For Me, Freeez–Flying High, Shakatak–Living In The UK, Level 42–Love Games (7" Version), Sheila Hylton–The Bed's Too Big Without You (Single Version), Bruce Springsteen–The River, John Cougar Mellencamp–Ain't Even Done With The Night, REO Speedwagon–In Your Letter, Billy Joel–Say Goodbye To Hollywood - Live (Remastered), Elton John–Nobody Wins (Remastered 2022), Joan Armatrading–I'm Lucky, The Alan Parsons Project–Time, The Pretenders–Louie Louie, Pat Benatar–Fire And Ice (2005 Remaster), Generation X (4)–Dancing With Myself (7" Version), Echo & The Bunnymen–A Promise, The Teardrop Explodes–Colours Fly Away, Dexys Midnight Runners–Show Me, Joe Jackson–Jumpin' Jive (Album Version/Remastered 1999), The Manhattan Transfer–Boy From New York City, The Creatures–Mad Eyed Screamer, The Cure–Primary, New Order–Procession, The Psychedelic Furs–Dumb Waiters (Single Version), The Clash–This Is Radio Clash, Scritti Politti–The "Sweetest Girl" (7" Version), The Undertones–It's Going To Happen!, Squeeze (2)–Is That Love?, Deborah Harry–The Jam Was Moving, Donna Summer–Cold Love (Edit), Commodores–Lady (You Bring Me Up) (Single Version), Steve Winwood–While You See A Chance (Single Version), Journey–Who's Crying Now, Rush–Tom Sawyer, Meat Loaf–I'm Gonna Love Her For Both Of Us (European Edit)
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (0198029011319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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