Top.Mail.Ru
Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - фото 1
Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - фото 2
Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Valerie June
Альбом (сингл)
Owls, Omens, And Oracles
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - фото 1
  • Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - фото 2
  • Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072674653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Valerie June
Альбом (сингл)
Owls, Omens, And Oracles
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Joy, Joy!, All I Really Wanna Do, Endless Trees, Inside Me, Trust The Path Love Me Any Ole Way, Changed (Feat. The Blind Boys of Alabama, Superpower, Sweet Things Just For You, I Am In Love, Calling My Spirit, My Life Is A Country Song, Missin You (Yeah, Yeah), Love And Let Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка

Альбом американской певицы и композитора Valerie June, выпущенный в 2021 году. Этот альбом продолжает развивать уникальный стиль Валери, который сочетает элементы фолка, блюза, соула и кантри.

Отзывы о товаре Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072674653]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Valerie June
Альбом (сингл)
Owls, Omens, And Oracles
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Joy, Joy!, All I Really Wanna Do, Endless Trees, Inside Me, Trust The Path Love Me Any Ole Way, Changed (Feat. The Blind Boys of Alabama, Superpower, Sweet Things Just For You, I Am In Love, Calling My Spirit, My Life Is A Country Song, Missin You (Yeah, Yeah), Love And Let Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом американской певицы и композитора Valerie June, выпущенный в 2021 году. Этот альбом продолжает развивать уникальный стиль Валери, который сочетает элементы фолка, блюза, соула и кантри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Valerie June - Owls, Omens, And Oracles (0888072674653) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...