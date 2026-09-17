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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка

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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) - фото 1
Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1980
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) - фото 1
  • Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028435819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1980
Жанр
Диско
Трек-лист
Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Lev
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '80
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Level 42–Love Meeting Love (Album Mix Edit), Brenda Russell (2)–In The Thick Of It, Joan Armatrading–Rosie, Sparks–When I'm With You, Ultravox–Passing Strangers, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Red Frame / White Light, John Foxx–Burning Car, The Human League–Only After Dark (2003 Remaster), The Buggles–Clean, Clean (Edit), New Musik–This World Of Water, The Tourists–Don't Say I Told You So, Dexys Midnight Runners–Dance Stance, Squeeze (2)–Pulling Mussels (From The Shell), XTC–Generals And Majors (Edit), The Clash–The Call Up, Junior Murvin–Police & Thieves (Single Version), The Bodysnatchers–Let's Do Rocksteady, Kurtis Blow–The Breaks, Elton John–Sartorial Elegance, Paul Simon–Late In The Evening, Linda Ronstadt–Hurt So Bad, Carly Simon–Jesse, Robert Palmer–Looking For Clues (Single Version Remix), Bill Nelson–Do You Dream In Colour, The Cars–Touch And Go, Pat Benatar–We Live For Love (Remastered 2005), Journey–Any Way You Want It, Saxon–Wheels Of Steel (7" Version) (1997 Remaster), Girlschool–Race With The Devil, Iron Maiden–Running Free (2015 Remaster), Phil Lynott–Dear Miss Lonely Hearts, UFO (5)–Young Blood, ZZ Top–Cheap Sunglasses



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028435819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Now Yearbook The Vault 1980
Жанр
Диско
Трек-лист
Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Lev
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Now Yearbook – Vault '80
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Level 42–Love Meeting Love (Album Mix Edit), Brenda Russell (2)–In The Thick Of It, Joan Armatrading–Rosie, Sparks–When I'm With You, Ultravox–Passing Strangers, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Red Frame / White Light, John Foxx–Burning Car, The Human League–Only After Dark (2003 Remaster), The Buggles–Clean, Clean (Edit), New Musik–This World Of Water, The Tourists–Don't Say I Told You So, Dexys Midnight Runners–Dance Stance, Squeeze (2)–Pulling Mussels (From The Shell), XTC–Generals And Majors (Edit), The Clash–The Call Up, Junior Murvin–Police & Thieves (Single Version), The Bodysnatchers–Let's Do Rocksteady, Kurtis Blow–The Breaks, Elton John–Sartorial Elegance, Paul Simon–Late In The Evening, Linda Ronstadt–Hurt So Bad, Carly Simon–Jesse, Robert Palmer–Looking For Clues (Single Version Remix), Bill Nelson–Do You Dream In Colour, The Cars–Touch And Go, Pat Benatar–We Live For Love (Remastered 2005), Journey–Any Way You Want It, Saxon–Wheels Of Steel (7" Version) (1997 Remaster), Girlschool–Race With The Devil, Iron Maiden–Running Free (2015 Remaster), Phil Lynott–Dear Miss Lonely Hearts, UFO (5)–Young Blood, ZZ Top–Cheap Sunglasses


Теги товара: Цветной винил
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Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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