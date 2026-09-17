Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Lev

Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Lev

Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Level 42–Love Meeting Love (Album Mix Edit), Brenda Russell (2)–In The Thick Of It, Joan Armatrading–Rosie, Sparks–When I'm With You, Ultravox–Passing Strangers, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Red Frame / White Light, John Foxx–Burning Car, The Human League–Only After Dark (2003 Remaster), The Buggles–Clean, Clean (Edit), New Musik–This World Of Water, The Tourists–Don't Say I Told You So, Dexys Midnight Runners–Dance Stance, Squeeze (2)–Pulling Mussels (From The Shell), XTC–Generals And Majors (Edit), The Clash–The Call Up, Junior Murvin–Police & Thieves (Single Version), The Bodysnatchers–Let's Do Rocksteady, Kurtis Blow–The Breaks, Elton John–Sartorial Elegance, Paul Simon–Late In The Evening, Linda Ronstadt–Hurt So Bad, Carly Simon–Jesse, Robert Palmer–Looking For Clues (Single Version Remix), Bill Nelson–Do You Dream In Colour, The Cars–Touch And Go, Pat Benatar–We Live For Love (Remastered 2005), Journey–Any Way You Want It, Saxon–Wheels Of Steel (7" Version) (1997 Remaster), Girlschool–Race With The Devil, Iron Maiden–Running Free (2015 Remaster), Phil Lynott–Dear Miss Lonely Hearts, UFO (5)–Young Blood, ZZ Top–Cheap Sunglasses