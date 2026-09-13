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Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка

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Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
RELICS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719416
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0888751843417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
RELICS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Arnold Layne, Interstellar Overdrive, See Emily Play, Remember A Day, PaintBox, Julia Dream, Careful With That Axe, Eugene, Cirrus Minor, The Nile Song, Biding My Time, Bike
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка

Relics — сборник ранних композиций группы Pink Floyd, выпущенный 14 мая 1971 года в Великобритании и 15 июля того же года в США. Альбом переиздавался на CD в 1995 году с другой обложкой в виде трёхмерной версии оригинального рисунка-схемы, автором которой был Ник Мэйсон, ударник группы. Relics первоначально был издан лейблом Starline, а затем переиздан студией Music for Pleasure в Великобритании; лейблы Harvest Records и Capitol Records распределили продажу альбома в США. Релиз сборника был вызван успехом продаж альбома Atom Heart Mother, который занял позицию № 1 в британских чартах. Relics неоднократно выпускался без надлежащих авторских прав. Один из таких инцидентов с участием EMI произошёл в Австралии, где альбом выпускался без согласия группы. Это привело к снятию альбома с продажи, и в итоге Relics стал редкостью. Обложка альбома была разработана ударником Ником Мейсоном, являясь, по его мнению, единственной серьёзной вещью, что дало ему обучение в школе архитектуры в Regent Street Polytechnic.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0888751843417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
RELICS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Arnold Layne, Interstellar Overdrive, See Emily Play, Remember A Day, PaintBox, Julia Dream, Careful With That Axe, Eugene, Cirrus Minor, The Nile Song, Biding My Time, Bike
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Relics — сборник ранних композиций группы Pink Floyd, выпущенный 14 мая 1971 года в Великобритании и 15 июля того же года в США. Альбом переиздавался на CD в 1995 году с другой обложкой в виде трёхмерной версии оригинального рисунка-схемы, автором которой был Ник Мэйсон, ударник группы. Relics первоначально был издан лейблом Starline, а затем переиздан студией Music for Pleasure в Великобритании; лейблы Harvest Records и Capitol Records распределили продажу альбома в США. Релиз сборника был вызван успехом продаж альбома Atom Heart Mother, который занял позицию № 1 в британских чартах. Relics неоднократно выпускался без надлежащих авторских прав. Один из таких инцидентов с участием EMI произошёл в Австралии, где альбом выпускался без согласия группы. Это привело к снятию альбома с продажи, и в итоге Relics стал редкостью. Обложка альбома была разработана ударником Ником Мейсоном, являясь, по его мнению, единственной серьёзной вещью, что дало ему обучение в школе архитектуры в Regent Street Polytechnic.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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