Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - Relics (0888751843417) виниловая пластинка
Relics — сборник ранних композиций группы Pink Floyd, выпущенный 14 мая 1971 года в Великобритании и 15 июля того же года в США. Альбом переиздавался на CD в 1995 году с другой обложкой в виде трёхмерной версии оригинального рисунка-схемы, автором которой был Ник Мэйсон, ударник группы. Relics первоначально был издан лейблом Starline, а затем переиздан студией Music for Pleasure в Великобритании; лейблы Harvest Records и Capitol Records распределили продажу альбома в США. Релиз сборника был вызван успехом продаж альбома Atom Heart Mother, который занял позицию № 1 в британских чартах. Relics неоднократно выпускался без надлежащих авторских прав. Один из таких инцидентов с участием EMI произошёл в Австралии, где альбом выпускался без согласия группы. Это привело к снятию альбома с продажи, и в итоге Relics стал редкостью. Обложка альбома была разработана ударником Ником Мейсоном, являясь, по его мнению, единственной серьёзной вещью, что дало ему обучение в школе архитектуры в Regent Street Polytechnic.
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Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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