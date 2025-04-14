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Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка

4 Отзывы
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Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 1
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 2
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 3
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 4
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 5
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 6
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 7
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 8
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 9
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 10
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 11
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 12
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 13
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 14
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 15
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 16
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 17
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 18
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 19
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 20
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 21
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 22
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 23
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 24
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 25
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 26
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 1
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 2
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 3
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 4
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 5
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 6
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 7
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 8
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 9
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 10
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 11
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 12
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 13
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 14
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 15
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 16
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 17
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 18
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 19
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 20
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 21
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 22
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 23
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 24
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 25
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 26
  • Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501007
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398788418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eyes East, Race Against Time, Interaction, Dare To Know, Minus The Man, Across The Border, Not For Nothing, Wheels, The Western Edge, Future Memories, Music To My Ears, Brave The Storm, Wake Up, We Will Remember, Sister Sleeping Soul, Mystery Tour, Damaged World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка

Поклонники уже в восторге от известия о возвращении рок-группы. Ранее Yes пережили период неопределенности и потрясений после ухода из жизни басиста и сооснователя группы Криса Сквайра в 2015 году. Позже, в 2017 году, Yes были введены в Зал славы рок-н-ролла, но разногласия между бывшими и нынешними участниками не позволяли группе создавать новую музыку. Таким образом, последний альбом Yes свидетельствует о восстановлении группы и завершает эпоху. Менеджер лейбла Inside Out Томас Вабер сказал: «Я рад приветствовать YES на лейбле и с нетерпением жду реакции поклонников группы на новый альбом. Будучи сам давним поклонником, я действительно в восторге от нового материала. Стиву Хау удалось передать многие важные элементы — все те, что мы так любим в YES!». Yes — британская прог-рок-группа, созданная в Лондоне в 1968 году. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыке, эта группа существует уже более 50 лет — и до сих пор только наращивает огромную армию поклонников по всему миру. Музыка Yes характеризуется резкими динамическими контрастами, расширенной продолжительностью композиций и высочайшим исполнительским мастерством всех членов группы. Yes часто использует симфонические и другие так называемые «классические» музыкальные структуры, смешивают разные стили, включают в свои произведения различные нововведения и создают в результате чрезвычайно светлую и полную идей музыку.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
игорь ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё соответствует описанию!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
У товарища английский первопресс Inside Out, сравнили звук, разницу не нашли, от слова СОВСЕМ....зачем платить больше?!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл вовремя. Хорошо упакован. Конверт не помят. Винил запечатан. Состояние отличное. Винил ровный, без царапин. Звучит не плохо. Присутствует не плохая книжка и 2 CD. Конечно, это далеко не лучший YES, но, для любителей группы, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. В коллекцию к Yes.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398788418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
The Quest
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eyes East, Race Against Time, Interaction, Dare To Know, Minus The Man, Across The Border, Not For Nothing, Wheels, The Western Edge, Future Memories, Music To My Ears, Brave The Storm, Wake Up, We Will Remember, Sister Sleeping Soul, Mystery Tour, Damaged World
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Поклонники уже в восторге от известия о возвращении рок-группы. Ранее Yes пережили период неопределенности и потрясений после ухода из жизни басиста и сооснователя группы Криса Сквайра в 2015 году. Позже, в 2017 году, Yes были введены в Зал славы рок-н-ролла, но разногласия между бывшими и нынешними участниками не позволяли группе создавать новую музыку. Таким образом, последний альбом Yes свидетельствует о восстановлении группы и завершает эпоху. Менеджер лейбла Inside Out Томас Вабер сказал: «Я рад приветствовать YES на лейбле и с нетерпением жду реакции поклонников группы на новый альбом. Будучи сам давним поклонником, я действительно в восторге от нового материала. Стиву Хау удалось передать многие важные элементы — все те, что мы так любим в YES!». Yes — британская прог-рок-группа, созданная в Лондоне в 1968 году. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыке, эта группа существует уже более 50 лет — и до сих пор только наращивает огромную армию поклонников по всему миру. Музыка Yes характеризуется резкими динамическими контрастами, расширенной продолжительностью композиций и высочайшим исполнительским мастерством всех членов группы. Yes часто использует симфонические и другие так называемые «классические» музыкальные структуры, смешивают разные стили, включают в свои произведения различные нововведения и создают в результате чрезвычайно светлую и полную идей музыку.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
игорь ш.

Достоинства:


Комментарий:
всё соответствует описанию!
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
У товарища английский первопресс Inside Out, сравнили звук, разницу не нашли, от слова СОВСЕМ....зачем платить больше?!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Валерий З.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл вовремя. Хорошо упакован. Конверт не помят. Винил запечатан. Состояние отличное. Винил ровный, без царапин. Звучит не плохо. Присутствует не плохая книжка и 2 CD. Конечно, это далеко не лучший YES, но, для любителей группы, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. В коллекцию к Yes.


Yes - The Quest (0194398788418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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