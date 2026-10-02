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Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка

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Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка - фото 1
Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Wakeman
Альбом (сингл)
PIANO ODYSSEY
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка - фото 1
  • Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758720517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Wakeman
Альбом (сингл)
PIANO ODYSSEY
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
While My Guitar Gently Weeps, Liebestraum, And You and I, Rocky (The Legacy), The Boxer, Wild Eyed Boy from Freecloud, Strawberry Fields Forever, Roundabout, Cyril Wolverine, Jane Seymour, Largos, Bohemian Rhapsody
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка

Track List

A1While My Guitar Gently Weeps
A2Liebestraume / After The Ball
A3And You And I
B1Rocky (The Legacy)
B2The Boxer
B3The Wild Eyed Boy From Freecloud
C1Strawberry Fields Forever
C2Roundabout
C3Cyril Wolverine
D1Jane Seymour
D2Largos
D3Bohemian Rhapsody

Отзывы о товаре Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758720517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Wakeman
Альбом (сингл)
PIANO ODYSSEY
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
While My Guitar Gently Weeps, Liebestraum, And You and I, Rocky (The Legacy), The Boxer, Wild Eyed Boy from Freecloud, Strawberry Fields Forever, Roundabout, Cyril Wolverine, Jane Seymour, Largos, Bohemian Rhapsody
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1While My Guitar Gently Weeps
A2Liebestraume / After The Ball
A3And You And I
B1Rocky (The Legacy)
B2The Boxer
B3The Wild Eyed Boy From Freecloud
C1Strawberry Fields Forever
C2Roundabout
C3Cyril Wolverine
D1Jane Seymour
D2Largos
D3Bohemian Rhapsody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wakeman, Rick, Piano Odyssey (0190758720517) виниловая пластинка – стоимость товара 5020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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