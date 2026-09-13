Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пластинка
Moon Music - это 10-й альбом крупнейшей стадионной рок-группы нового тысячелетия. Группа намекнула, что Moon Music станет продолжением их серии Music Of The Spheres и тура, последний из которых продлится до 2025 года, объединив таким образом два цикла альбомов. Физические форматы нового альбома Coldplay являются новаторскими в своем подходе к экологичности. Это будет первый альбом, выпущенный в виде экозаписи весом 140 г, каждая копия которого изготовлена из переработанных ПЭТ-пластиковых бутылок, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 в процессе производства на 85% по сравнению с традиционным винилом. Эти издания на компакт-дисках станут первыми в мире, выпущенными на EcoCD, они на 90% состоят из переработанного поликарбоната, получаемого из отходов после потребления, что обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 78%/кг.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) винилова...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) винило...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитAC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитParadise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) винил...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Отзывы о товаре Coldplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пластинка