Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка
Generation Terrorists — дебютный альбом уэльской рок-группы Manic Street Preachers, выпущенный первоначально в 1992 году Издание на виниле Выпущенный в феврале 1992 года, Generation Terrorists с грохотом объявил о появлении Manic Street Preachers. Грандиозный дебют, которому удалось объединить политический огонь The Clash с гламурным размахом Guns N' Roses. Продолжительностью более 70 минут и 18 треков, это был размашистый, дерзкий манифест группы, которая обещала «выпустить один альбом, продать 16 миллионов копий и распасться». Вместо этого он ознаменовал начало одного из самых захватывающих путешествий в современном британском роке. Generation Terrorists был альбомом, который осмелился мечтать о большем, выступая против апатии, одновременно принимая противоречия славы, моды и бунтарства. Спустя десятилетия Generation Terrorists по-прежнему остается яростно амбициозным дебютом.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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