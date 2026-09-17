OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 748535
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087484392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитNeil Young - Mirror Ball (0093624846635) виниловая пластинка
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087484392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1982
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Tron
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creation Of TRON (:46), Only Solutions (Journey) (3:15), We’ve Got Company (2:16), Wormhole (2:27), Ring Game And Escape (2:55), Water Music And Tronaction (2:22), TRON Scherzo (1:44), Miracle And Magician (2:38), Magic Landings (3:41), Theme From TRON (1:32), 1990’S Theme (Journey) (2:25), Love Theme (2:05), Tower Music - Let Us Pray (3:45), Light Sailer (2:34), Sea Of Simulation (3:21), A New TRON And The MCP (5:08), Anthem (1:37), Ending Titles (5:11)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка