Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
An Hour Before Its Dark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 632744
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759171713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
An Hour Before Its Dark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка
Студийный альбома Marillion, вышедший в 2022 году. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759171713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
An Hour Before Its Dark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Студийный альбома Marillion, вышедший в 2022 году. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Новый альбом на виниле.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Новый студийный альбом на виниле. Музыкальная составляющая на высоком профессиональном уровне. Тоже многограние музыкальных инструментов , очень сильный напор звуков и вокала. Лучше слушать, чем говорить. Рекомендую к приобретению в этом магазине.
Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка
Достоинства:
Новый альбом на виниле.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Новый студийный альбом на виниле. Музыкальная составляющая на высоком профессиональном уровне. Тоже многограние музыкальных инструментов , очень сильный напор звуков и вокала. Лучше слушать, чем говорить. Рекомендую к приобретению в этом магазине.