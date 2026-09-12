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Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка

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Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 4
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 5
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 6
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 7
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 8
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 9
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 10
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 11
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 12
Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
To Watch The Storms
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 6
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 7
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 8
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 9
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 10
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 11
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 12
  • Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695747
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588366611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
To Watch The Storms
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588366611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
To Watch The Storms
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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