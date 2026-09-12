Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
To Watch The Storms
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695747
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588366611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
To Watch The Storms
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Steve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196588366611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
To Watch The Storms
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Strutton Ground, Circus Of Becoming, The Devil Is An Englishman, Frozen Statues, Mechanical Bride Wind, Sand And Stars, Brand , This World, Rebecca, The Silk Road, Pollution B, Fire Island, Marijuana Assassin Of Youth, Come Away, The Moon Under Water, Serpentine Song, If You Only K
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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