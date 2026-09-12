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Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка

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Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 1
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 2
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 3
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 4
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 5
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 6
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 7
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 8
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 9
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 10
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 1
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 2
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 3
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 4
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 5
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 6
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 7
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 8
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 9
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 10
  • Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка

«My Love: Essential Collection» Селин Дион отдает дань уважения классическим песням, которые положили начало ее карьере и взволновали миллионы. Издание на виниле.. В альбом вошли некоторые из самых больших хитов Селин, в том числе «My Heart Will Go On», удостоенная наград «Оскар» и «Грэмми», занявшая первое место в международных чартах «All By Myself» (ее незабываемое исполнение основополагающей баллады Эрика Кармена), «Where Does My Heart Beat Now» (первый англоязычный сингл Селин) и заглавный трек «My Love», написанный Линдой Перри.

Отзывы о товаре Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«My Love: Essential Collection» Селин Дион отдает дань уважения классическим песням, которые положили начало ее карьере и взволновали миллионы. Издание на виниле.. В альбом вошли некоторые из самых больших хитов Селин, в том числе «My Heart Will Go On», удостоенная наград «Оскар» и «Грэмми», занявшая первое место в международных чартах «All By Myself» (ее незабываемое исполнение основополагающей баллады Эрика Кармена), «Where Does My Heart Beat Now» (первый англоязычный сингл Селин) и заглавный трек «My Love», написанный Линдой Перри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Celine Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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