Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
Сборник лучших песен певицы Наташи Атлас "The Best Of", первоначально выпущенный в 2005 году. Издание на виниле. При первоначальном выпуске этого сборника Наташа не просто хотела выпустить коллекцию треков с альбомов. Несколько треков были перемикшированы или переработаны, и этот процесс Наташа контролировала лично. В то время она сказала: "Я решила перезаписать несколько треков, которые, как мне казалось, нуждались в переработке или обновлении". В сборник также вошли ее захватывающие версии классической композиции Франсуазы Харди, заглавной темы к фильму о Джеймсе Бонде и песни Джеймса Брауна. Наташа Атлас — всемирно известная артистка с одним из самых узнаваемых голосов в мире. Более двух десятилетий англо-египетская певица сочетает электронные ритмы с североафриканской и арабской музыкой, находя связи между, казалось бы, совершенно разными жанрами, исследуя новые звуковые ландшафты и сотрудничая со многими единомышленниками со всего мира.
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