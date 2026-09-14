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Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка

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Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Natacha Atlas
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) - фото 1
  • Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) - фото 2
  • Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) - фото 3
  • Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733323
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Характеристики

Бренд
Mantra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mantra
Barcode
[0644918108917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Natacha Atlas
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Leysh Nat'arak - New Version, Mon Amie La Rose, Eye Of The Duck, Ezzay, Fakrenha, Mistaneek - 2005 Edit, Leysh Nat'arak - Tj Rehmi Remix, You Only Live Twice, Yalla Chant - 2005 Edit, Fun Does Not Exist - New Mix, I Put A Spell On You, (It's A Man's Man's) Man's World, Amulet - 2005 Edit, Kidda, Leysh Nat'arak - 2005 Dub Mix, Le Printemps (For Mona), Moustahil - Live
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка

Сборник лучших песен певицы Наташи Атлас "The Best Of", первоначально выпущенный в 2005 году. Издание на виниле. При первоначальном выпуске этого сборника Наташа не просто хотела выпустить коллекцию треков с альбомов. Несколько треков были перемикшированы или переработаны, и этот процесс Наташа контролировала лично. В то время она сказала: "Я решила перезаписать несколько треков, которые, как мне казалось, нуждались в переработке или обновлении". В сборник также вошли ее захватывающие версии классической композиции Франсуазы Харди, заглавной темы к фильму о Джеймсе Бонде и песни Джеймса Брауна. Наташа Атлас — всемирно известная артистка с одним из самых узнаваемых голосов в мире. Более двух десятилетий англо-египетская певица сочетает электронные ритмы с североафриканской и арабской музыкой, находя связи между, казалось бы, совершенно разными жанрами, исследуя новые звуковые ландшафты и сотрудничая со многими единомышленниками со всего мира.

Отзывы о товаре Natacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mantra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mantra
Barcode
[0644918108917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Natacha Atlas
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Leysh Nat'arak - New Version, Mon Amie La Rose, Eye Of The Duck, Ezzay, Fakrenha, Mistaneek - 2005 Edit, Leysh Nat'arak - Tj Rehmi Remix, You Only Live Twice, Yalla Chant - 2005 Edit, Fun Does Not Exist - New Mix, I Put A Spell On You, (It's A Man's Man's) Man's World, Amulet - 2005 Edit, Kidda, Leysh Nat'arak - 2005 Dub Mix, Le Printemps (For Mona), Moustahil - Live
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших песен певицы Наташи Атлас "The Best Of", первоначально выпущенный в 2005 году. Издание на виниле. При первоначальном выпуске этого сборника Наташа не просто хотела выпустить коллекцию треков с альбомов. Несколько треков были перемикшированы или переработаны, и этот процесс Наташа контролировала лично. В то время она сказала: "Я решила перезаписать несколько треков, которые, как мне казалось, нуждались в переработке или обновлении". В сборник также вошли ее захватывающие версии классической композиции Франсуазы Харди, заглавной темы к фильму о Джеймсе Бонде и песни Джеймса Брауна. Наташа Атлас — всемирно известная артистка с одним из самых узнаваемых голосов в мире. Более двух десятилетий англо-египетская певица сочетает электронные ритмы с североафриканской и арабской музыкой, находя связи между, казалось бы, совершенно разными жанрами, исследуя новые звуковые ландшафты и сотрудничая со многими единомышленниками со всего мира.
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Отзывы


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