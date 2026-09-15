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Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626565
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка
3 910 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом американской дэт-метал-группы Obituary, выпущенный 17 марта 2017 года.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Десятый студийный альбом американской дэт-метал-группы Obituary, выпущенный 17 марта 2017 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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