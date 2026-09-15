Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 626565
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом американской дэт-метал-группы Obituary, выпущенный 17 марта 2017 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Десятый студийный альбом американской дэт-метал-группы Obituary, выпущенный 17 марта 2017 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Obituary, Obituary (coloured) (0781676479115) виниловая пластинка