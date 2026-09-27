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Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 1
Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 2
Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 3
Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 4
Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 1
  • Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 2
  • Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 3
  • Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 4
  • Виниловая пластинка Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626504
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) виниловая пластинка

Impending Ascension - второй студийный альбом группы Magellan, выпущенный в 1993 году. Он содержит семь треков, написанных и спродюсированных Трентом Гарднером, основателем и лидером группы. В записи также приняли участие брат Трента Уэйн Гарднер (гитара, вокал), Хэл Спрингфэлоу Имбри (бас, вокал) и Доан Пэрри из Jethro Tull (ударные на одном треке). Лимитированное переиздание представлено на прозрачно-фиолетовом виниле. Magellan - американская прогрессив-рок/метал-группа, основанная братьями Трентом и Уэйном Гарднерами в 1985 году. В записи альбомов группы участвовали известные приглашённые музыканты, такие как Иэн Андерсон (Jethro Tull), барабанщик Джоуи Франко(Twisted Sister) и басист Тони Левин (ex- King Crimson, Liquid Tension Experimen). Magellan выпустилb семь студийных альбомов, на которых сочетала тяжелые риффы, сложные аранжировки и социально-политические тексты. В 2016 прекратили свою деятельность после смерти братьев Гарднер.

Отзывы о товаре Magellan, Impending Ascension (coloured) (0889466349317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Impending Ascension - второй студийный альбом группы Magellan, выпущенный в 1993 году. Он содержит семь треков, написанных и спродюсированных Трентом Гарднером, основателем и лидером группы. В записи также приняли участие брат Трента Уэйн Гарднер (гитара, вокал), Хэл Спрингфэлоу Имбри (бас, вокал) и Доан Пэрри из Jethro Tull (ударные на одном треке). Лимитированное переиздание представлено на прозрачно-фиолетовом виниле. Magellan - американская прогрессив-рок/метал-группа, основанная братьями Трентом и Уэйном Гарднерами в 1985 году. В записи альбомов группы участвовали известные приглашённые музыканты, такие как Иэн Андерсон (Jethro Tull), барабанщик Джоуи Франко(Twisted Sister) и басист Тони Левин (ex- King Crimson, Liquid Tension Experimen). Magellan выпустилb семь студийных альбомов, на которых сочетала тяжелые риффы, сложные аранжировки и социально-политические тексты. В 2016 прекратили свою деятельность после смерти братьев Гарднер.
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