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Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка

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Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото 1
Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото 2
Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото 1
  • Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото 2
  • Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698558
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Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810137300504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810137300504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live


Теги товара: Progressive Rock
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