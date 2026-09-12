Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698558
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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810137300504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[810137300504]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
Dance With The Devil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dance With Devil, The Reaping, Sleepwalkers Dream, Underland - Alternative Ending, The Cold - Live The Quest And The Curse - Live, Queen Of The Shadow - Live, Moth To A Flame - Live
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Delain - Dance With The Devil (0810137300504) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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