Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mrs. Greenbird
Альбом (сингл)
MRS. GREENBIRD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 99213
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886919255515]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mrs. Greenbird
Альбом (сингл)
MRS. GREENBIRD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come By
|3:06
|A2
|Blitzkrieg Bop
|2:07
|A3
|Shooting Stars & Fairy Tales
|3:35
|A4
|Box Of Colors
|4:12
|A5
|After All
|3:24
|A6
|Let Go
|2:53
|B1
|One Little Heart
|3:12
|B2
|It Will Never Rain Roses
|4:51
|B3
|Love Makes You Free
|2:50
|B4
|It's Always You
|4:48
|B5
|Creep
|4:49
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886919255515]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mrs. Greenbird
Альбом (сингл)
MRS. GREENBIRD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Come By
|3:06
|A2
|Blitzkrieg Bop
|2:07
|A3
|Shooting Stars & Fairy Tales
|3:35
|A4
|Box Of Colors
|4:12
|A5
|After All
|3:24
|A6
|Let Go
|2:53
|B1
|One Little Heart
|3:12
|B2
|It Will Never Rain Roses
|4:51
|B3
|Love Makes You Free
|2:50
|B4
|It's Always You
|4:48
|B5
|Creep
|4:49
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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