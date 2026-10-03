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Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка

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Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 1
Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 2
Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 3
Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 4
Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mrs. Greenbird
Альбом (сингл)
MRS. GREENBIRD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 1
  • Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 2
  • Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 3
  • Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 4
  • Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886919255515]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mrs. Greenbird
Альбом (сингл)
MRS. GREENBIRD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка

Track List

A1Come By3:06
A2Blitzkrieg Bop2:07
A3Shooting Stars & Fairy Tales3:35
A4Box Of Colors4:12
A5After All3:24
A6Let Go2:53
B1One Little Heart3:12
B2It Will Never Rain Roses4:51
B3Love Makes You Free2:50
B4It's Always You4:48
B5Creep4:49

Отзывы о товаре Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886919255515]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mrs. Greenbird
Альбом (сингл)
MRS. GREENBIRD
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Come By3:06
A2Blitzkrieg Bop2:07
A3Shooting Stars & Fairy Tales3:35
A4Box Of Colors4:12
A5After All3:24
A6Let Go2:53
B1One Little Heart3:12
B2It Will Never Rain Roses4:51
B3Love Makes You Free2:50
B4It's Always You4:48
B5Creep4:49
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mrs.Greenbird - Mrs.Greenbird (0886919255515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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