Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка
Omega - второй англоязычный альбом одноимённой венгерской группы, вышедший в 1973 году. Переиздание 2022 года. Издание на черном виниле. Omеga - венгерская рок-группа, образована в сентябре 1962 года в Будапеште. Omega - одна из наиболее известных венгерских музыкальных групп. Основана клавишником Ласло Бенкё и гитаристом Яношом Кобором. Кроме них, в первоначальном составе группы были второй гитарист Ференц Торноцки, барабанщик Тамаш Кюнстлер и бас-гитарист Иштван Варшаньи. Группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по общему числу проданных в Венгрии записей - более 7 млн. экземпляров альбомов и синглов (второе место занимает группа Neoton Familia). Также группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по числу продаж конкретного альбома: альбом Gammapolis (1979 год) был продан в количестве более 700 тысяч копий (рекорд среди синглов также принадлежит группе Neoton Familia: их сингл Sandokan 1983 года был продан в количестве более 400 тысяч копий.)
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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