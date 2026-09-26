0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin' виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin' виниловая пластинка
Cool Struttin - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка, первоначально выпущенного в 1958 году. В записи альбома также принимали участие саксофонист Джеки Маклин, тромбонист Арт Фермер, ударник Филли Джо Джонс и басист Пол Чемберс. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Американский джазовый пианист Sonny Clark (1931-1963) в основном играл в стиле хард-боп. Он не только принимал участие в записи многих известных джазменов, но и выступал в качестве бэнд-лидера. После себя музыкант оставил 11 альбомов (как лидер) и множество записей на сторонних пластинках - Бадди ДеФранко, Лу Дональдсон, Декстер Гордон, Тина Брукс и прочих музыкантов.
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