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King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка

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King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 1
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 2
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 3
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 4
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 5
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 6
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 7
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 8
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 9
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 10
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 11
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 12
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 13
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 14
King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Three Sides Of One
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 1
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 2
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 3
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 4
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 5
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 6
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 7
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 8
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 9
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 10
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 11
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 12
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 13
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 14
  • King&#039;s X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399971710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Three Sides Of One
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка

Three Sides of One - тринадцатый студийный альбом рок-группы Kings X, вышедший в 2022 году. Это первый альбом группы, вышедший после четырнадцатилетнего перерыва, самого долгого в карьере коллектива. Издание на двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и полноформатный буклет. Запись 45 PRM. Американская группа Kingsxбыла основана в 1980 году. Команду отличало необычное смешение жанров - мало какая метал-группа была готова на эксперименты с соулом, фанком, блюзом и госпелом. Kingsxуспешно выступает (причем неизменным составом) и записывает новый материал. Музыкальный телеканал VH1 присвоил группе 83 позицию в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.

Отзывы о товаре King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399971710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Three Sides Of One
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Three Sides of One - тринадцатый студийный альбом рок-группы Kings X, вышедший в 2022 году. Это первый альбом группы, вышедший после четырнадцатилетнего перерыва, самого долгого в карьере коллектива. Издание на двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и полноформатный буклет. Запись 45 PRM. Американская группа Kingsxбыла основана в 1980 году. Команду отличало необычное смешение жанров - мало какая метал-группа была готова на эксперименты с соулом, фанком, блюзом и госпелом. Kingsxуспешно выступает (причем неизменным составом) и записывает новый материал. Музыкальный телеканал VH1 присвоил группе 83 позицию в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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