King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Three Sides Of One
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 617214
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4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399971710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Three Sides Of One
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка
Three Sides of One - тринадцатый студийный альбом рок-группы Kings X, вышедший в 2022 году. Это первый альбом группы, вышедший после четырнадцатилетнего перерыва, самого долгого в карьере коллектива. Издание на двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и полноформатный буклет. Запись 45 PRM. Американская группа Kingsxбыла основана в 1980 году. Команду отличало необычное смешение жанров - мало какая метал-группа была готова на эксперименты с соулом, фанком, блюзом и госпелом. Kingsxуспешно выступает (причем неизменным составом) и записывает новый материал. Музыкальный телеканал VH1 присвоил группе 83 позицию в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399971710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kings X
Альбом (сингл)
Three Sides Of One
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Three Sides of One - тринадцатый студийный альбом рок-группы Kings X, вышедший в 2022 году. Это первый альбом группы, вышедший после четырнадцатилетнего перерыва, самого долгого в карьере коллектива. Издание на двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит версию альбома на CD и полноформатный буклет. Запись 45 PRM. Американская группа Kingsxбыла основана в 1980 году. Команду отличало необычное смешение жанров - мало какая метал-группа была готова на эксперименты с соулом, фанком, блюзом и госпелом. Kingsxуспешно выступает (причем неизменным составом) и записывает новый материал. Музыкальный телеканал VH1 присвоил группе 83 позицию в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
King's X - Three Sides Of One (0194399971710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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