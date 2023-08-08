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Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 1
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 2
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 3
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 4
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 5
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 6
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
Sweet Fanny Adams
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 1
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 2
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 3
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 4
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 5
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 6
  • Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SWEET
filter_none Товар входит в коллекцию SWEET

Коллекция SWEET


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853576111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
Sweet Fanny Adams
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Сторона 1 Set Me Free, Heartbreak Today, No You Don’t, Rebel Rouser, Peppermint Twist, Teenage Rampage - Бонус-трек, Sweet F.A., Restless, Into the Night, AC-DC, Own Up, Take A Look At Yourself -Бонус-трек
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка

Track List

A1Set Me Free
A2Heartbreak Today
A3No You Don't
A4Rebel Rouser
A5Peppermint Twist
A6Teenage Rampage
B1Sweet F.A.
B2Restless
B3In To The Night
B4AC-DC
B5Own Up, Take A Look At Yourself

Отзывы о товаре Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка

08.08.2023
Михаил

Достоинства:
Sweet, что тут ещё можно сказать. Классика рока. Качество пластинки отличное. Прослушал, вспомнил молодость. Эх, а если бы раньше, в СССР, да так же легко можно было купить, то, что хочется! Ностальгия! Рад, что хотя бы сейчас можно это сделать.
24.10.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Да это однозначно вершина творчества SWEET , где каждая композиция - это хит .Все отточено до мелочей. Музыка SWEET звучит свежо , весело задорно даже спустя 50 лет.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Немецкое издание .Сделано на совесть .Звук из 70 х . ШИКАРНО..Наслаждаюсь уже пол года Статус заказа № nsk169016 от 04.03.2021
27.07.2021
Юрий

Достоинства:
Нестареющая музыка Sweet хоть и в скромном (такой был оригинал), но качественном издании.
Качество звука на высоком уровне, диск довольно ровный.
Прекрасная полиграфия, на внутреннем конверте с двух сторон - фото группы.
Содержит два бонусных трека: Teenage Rampage на стороне А и Own Up, Take A Look At Yourself на стороне В.
Самая низкая цена - на Котофото.

Комментарий:
Переиздание оригинального альбома Sweet Fanny Adams 1974 года - прекрасный подарок почитателям группы Sweet.
New Vinyl Edition (в описании) говорит о том, что добавлены два бонус-трека (что не может не радовать).
Авторы песен Чин-Чепмен и участники группы Скотт и Конноли.
Диск переиздан в 2017 году.
18.06.2021
александр

Достоинства:
Большие фотографии группы, на внутреннем пакете, а на тыльной внешнего, можно прочитать трек - лист. Отличное качество звука, лейбл sony music. Сделано в европе.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Эта пластинка, в отличии от ранних проектов, отличается более жестким стилем композиций. Коллектив был популярен в семидесятые, но успеха и славы, как deep purple, они не добились. Жаль, что многие группы стали забываться.
27.12.2020
Борис

Достоинства:
Хороший звук,



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853576111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
Sweet Fanny Adams
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Сторона 1 Set Me Free, Heartbreak Today, No You Don’t, Rebel Rouser, Peppermint Twist, Teenage Rampage - Бонус-трек, Sweet F.A., Restless, Into the Night, AC-DC, Own Up, Take A Look At Yourself -Бонус-трек
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Set Me Free
A2Heartbreak Today
A3No You Don't
A4Rebel Rouser
A5Peppermint Twist
A6Teenage Rampage
B1Sweet F.A.
B2Restless
B3In To The Night
B4AC-DC
B5Own Up, Take A Look At Yourself
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.08.2023
Михаил

Достоинства:
Sweet, что тут ещё можно сказать. Классика рока. Качество пластинки отличное. Прослушал, вспомнил молодость. Эх, а если бы раньше, в СССР, да так же легко можно было купить, то, что хочется! Ностальгия! Рад, что хотя бы сейчас можно это сделать.
24.10.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Да это однозначно вершина творчества SWEET , где каждая композиция - это хит .Все отточено до мелочей. Музыка SWEET звучит свежо , весело задорно даже спустя 50 лет.

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Немецкое издание .Сделано на совесть .Звук из 70 х . ШИКАРНО..Наслаждаюсь уже пол года Статус заказа № nsk169016 от 04.03.2021
27.07.2021
Юрий

Достоинства:
Нестареющая музыка Sweet хоть и в скромном (такой был оригинал), но качественном издании.
Качество звука на высоком уровне, диск довольно ровный.
Прекрасная полиграфия, на внутреннем конверте с двух сторон - фото группы.
Содержит два бонусных трека: Teenage Rampage на стороне А и Own Up, Take A Look At Yourself на стороне В.
Самая низкая цена - на Котофото.

Комментарий:
Переиздание оригинального альбома Sweet Fanny Adams 1974 года - прекрасный подарок почитателям группы Sweet.
New Vinyl Edition (в описании) говорит о том, что добавлены два бонус-трека (что не может не радовать).
Авторы песен Чин-Чепмен и участники группы Скотт и Конноли.
Диск переиздан в 2017 году.
18.06.2021
александр

Достоинства:
Большие фотографии группы, на внутреннем пакете, а на тыльной внешнего, можно прочитать трек - лист. Отличное качество звука, лейбл sony music. Сделано в европе.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Эта пластинка, в отличии от ранних проектов, отличается более жестким стилем композиций. Коллектив был популярен в семидесятые, но успеха и славы, как deep purple, они не добились. Жаль, что многие группы стали забываться.
27.12.2020
Борис

Достоинства:
Хороший звук,


Sweet - Sweet Fanny Adams (New Vinyl Edition) (0889853576111) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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