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Empire — второй альбом британской рок-группы Kasabian, выпущенный в августе 2006 года. После выхода альбом занял первое место в британском чарте альбомов. Это издание на красном виниле дважды платинового альбома включает ключевые треки «Shoot The Runner», «Empire» и «Me Plus One». Это первый релиз второго альбома группы на 12-дюймовом виниле. Ранее он был доступен только на двух 10-дюймовых виниловых пластинках.

Empire — второй альбом британской рок-группы Kasabian, выпущенный в августе 2006 года. После выхода альбом занял первое место в британском чарте альбомов. Это издание на красном виниле дважды платинового альбома включает ключевые треки «Shoot The Runner», «Empire» и «Me Plus One». Это первый релиз второго альбома группы на 12-дюймовом виниле. Ранее он был доступен только на двух 10-дюймовых виниловых пластинках.

Kasabian - Empire (coloured) (0198029445817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.