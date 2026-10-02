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Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка

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Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 1
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 2
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 3
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 4
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 5
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 6
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 7
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 8
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 9
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 10
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 11
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 12
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 13
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Travis Scott
Альбом (сингл)
BIRDS IN THE TRAP SING MCKNIGHT
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 1
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 2
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 3
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 4
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 5
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 6
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 7
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 8
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 9
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 10
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 11
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 12
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 13
  • Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853777112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Travis Scott
Альбом (сингл)
BIRDS IN THE TRAP SING MCKNIGHT
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Ends, Way Back, Coordinate, Through The Late Night, Beibs In The Trap, Interlude, Sweet Sweet, Outside, Goosebumps, First Take, Pick Up The Phone, Lose, Guidance, Wonderful
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка

Track List

A1The Ends3:21
A2Way Back4:32
A3Coordinate3:46
A4Through The Late Night4:46
B1Beibs In The Trap3:33
B2SDP Interlude3:11
B3Sweet Sweet3:42
C1Outside2:56
C2Goosebumps4:03
C3First Take5:13
C4Pick Up The Phone4:12
D1Lose3:20
D2Guidance3:27
D3Wonderful3:36

Отзывы о товаре Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853777112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Travis Scott
Альбом (сингл)
BIRDS IN THE TRAP SING MCKNIGHT
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Ends, Way Back, Coordinate, Through The Late Night, Beibs In The Trap, Interlude, Sweet Sweet, Outside, Goosebumps, First Take, Pick Up The Phone, Lose, Guidance, Wonderful
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Ends3:21
A2Way Back4:32
A3Coordinate3:46
A4Through The Late Night4:46
B1Beibs In The Trap3:33
B2SDP Interlude3:11
B3Sweet Sweet3:42
C1Outside2:56
C2Goosebumps4:03
C3First Take5:13
C4Pick Up The Phone4:12
D1Lose3:20
D2Guidance3:27
D3Wonderful3:36
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Travis Scott - Birds In The Trap Sing McKnight (0889853777112) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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