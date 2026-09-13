Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
В наличии
Код товара: 711484
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3 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Gasoline Dreams, I'm Cool (Interlude), So Fresh, So Clean, Ms. Jackson, Snappin' & Trappin', D.F. (Interlude), Spaghetti Junction, Kim & Cookie (Interlude), I'll Call Before I Come, B.O.B., Xplosion, Good Hair (Interlude), We Luv Deez Hoez, Humble Mumble, Drinkin' Again (Interlude), ?, Red Velvet, Cruisin' In The ATL (Interlude), Gangsta Sh*t, Toilet Tisha, Slum Beautiful, Pre-Nump (Interlude), Stankonia (Stanklove)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка
Stankonia — четвёртый студийный альбом Andr? 3000 и Big Boi, известных вместе как OutKast. В альбом вошли популярные синглы «BOB», «So Fresh, So Clean» и «Ms. Jackson». Издание на виниле. На протяжении многих лет Stankonia считался многими одним из величайших хип-хоп-альбомов всех времен и стал платиновым по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Gasoline Dreams, I'm Cool (Interlude), So Fresh, So Clean, Ms. Jackson, Snappin' & Trappin', D.F. (Interlude), Spaghetti Junction, Kim & Cookie (Interlude), I'll Call Before I Come, B.O.B., Xplosion, Good Hair (Interlude), We Luv Deez Hoez, Humble Mumble, Drinkin' Again (Interlude), ?, Red Velvet, Cruisin' In The ATL (Interlude), Gangsta Sh*t, Toilet Tisha, Slum Beautiful, Pre-Nump (Interlude), Stankonia (Stanklove)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Stankonia — четвёртый студийный альбом Andr? 3000 и Big Boi, известных вместе как OutKast. В альбом вошли популярные синглы «BOB», «So Fresh, So Clean» и «Ms. Jackson». Издание на виниле. На протяжении многих лет Stankonia считался многими одним из величайших хип-хоп-альбомов всех времен и стал платиновым по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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