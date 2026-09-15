Top.Mail.Ru
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 1
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 2
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 3
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 4
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 5
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
25
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 1
  • Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 2
  • Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 3
  • Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 4
  • Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 5
  • Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904074012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
25
Жанр
Soul
Трек-лист
Hello, Send My Love (To Your New Lover), I Miss You, When We Were Young, Remedy, Water Under The Bridge, River Lea, Love In The Dark, Million Years Ago, All I Ask, Sweetest Devotion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Send My Love (To Your New Lover), I Miss You, When We Were Young, Remedy, Water Under The Bridge, River Lea, Love In The Dark, Million Years Ago, All I Ask, Sweetest Devotion



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904074012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
25
Жанр
Soul
Трек-лист
Hello, Send My Love (To Your New Lover), I Miss You, When We Were Young, Remedy, Water Under The Bridge, River Lea, Love In The Dark, Million Years Ago, All I Ask, Sweetest Devotion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, Send My Love (To Your New Lover), I Miss You, When We Were Young, Remedy, Water Under The Bridge, River Lea, Love In The Dark, Million Years Ago, All I Ask, Sweetest Devotion


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adele - 25 (0634904074012) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...